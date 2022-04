Elbers levert bijna helft beloning in tijdens laatste jaar bij KLM

Vrijdag publiceerde KLM haar jaarverslag van 2021. Net als in 2020 keerde het bedrijf in 2021 geen bonussen uit, anders dan Air France-KLM.

Uit de cijfers blijkt dat de beloning CEO Pieter Elbers in 2021 47 procent lager lag dan in 2019. Bij COO René de Groot en CFO Erik Swelheim ligt dat percentage op 34 procent. “In juli 2020 is als een van de voorwaarden van de Nederlandse overheid voor de verstrekte leningen opgelegd dat er gedurende de looptijd van de leningen geen variabele beloning mag zijn voor executive management”, laat KLM weten in een toelichting op het jaarverslag. “Een andere overheidsvoorwaarde is dat KLM’ers die drie keer modaal of meer verdienen, minstens 20% op de arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Het inleveren door de KLM-directie in 2021 voldoet hier ruimschoots aan.”

Terugblik Elbers

In januari werd bekend dat Elbers van de Raad van Commissarissen geen derde termijn krijgt als CEO van KLM. Vorige week werd bekend dat NS-topvrouw Marjan Rintel hem vanaf 1 juli 2022 zal opvolgen. “Voor mij betekent het dat ik, na 30 jaar bij KLM en maar dan acht jaar als CEO van KLM, het stokje vol vertrouwen overdraag. Het spreekt voor zich dat ik toegewijd ben aan het ondersteunen van KLM bij deze transitie.”

“Ik ben ongelooflijk trots op onze prestaties, die een solide basis vormen voor de toekomst”, vervolgt Elbers. “Ik wil graag mijn grote dankbaarheid uitspreken voor al het KLM-personeel, in de lucht en op de grond. Jullie zijn het hart van KLM en hebben hard gewerkt om onze passagiers een veilige reis en een onvergetelijke ervaring te geven. Dank jullie wel!” Tot slot richt Elbers zich tot de klanten van het bedrijf. “Ik wil al onze klanten bedanken voor het vertrouwen dat zij in KLM stellen. Het is de loyaliteit van al onze klanten dat ons bedrijf maakt, nu en in de toekomst.”