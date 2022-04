‘Herstel luchtvaart in stroomversnelling’

Het herstelscenario voor de luchtvaart ziet er dit jaar relatief gunstig uit. Eurocontrol verwacht dat de sector terug zal groeien naar 84 procent van het aantal vluchten voor de coronacrisis.

Ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne op het vluchtennetwerk en de brandstofprijzen, groeit de luchtvaart langzaamaan terug naar het niveau van 2019. “Het herstel van de luchtvaart heeft de afgelopen weken goed doorgezet. Er is een gestage klim van 68 procent in januari ten opzichte van het niveau van 2019, oplopend tot 79 procent begin april”, stelt Eamonn Brennan, het hoofd van Eurocontrol. “Luchtvaartmaatschappijen verhogen de capaciteit fors en sommige maatschappijen doen het al beter dan pre-corona.”

De topman van de Europese verkeersleiding-coördinator ziet dat reizigers op grote schaal weer in het vliegtuig stappen. “Mensen laten zien dat ze heel graag willen vliegen. Voor velen van hen is het voor het eerst sinds de pandemie begon.” Volgens Brennan ligt het bereiken van negentig procent van het 2019-niveau tijdens de zomerpiek binnen handbereik. “We verwachten dat vakantiebestemmingen en sommige andere delen van het netwerk over de honderd procent van de niveaus van 2019 heen zullen gaan.”

De luchtvaart is er nog niet

Ondanks de positieve vooruitzichten is het belangrijk waakzaam te blijven. “Het is duidelijk dat er nog steeds een aantal neerwaartse risico’s zijn in verband met de aanhoudende geopolitieke spanningen die nog meer impact kunnen krijgen op de brandstofprijzen en de economische omstandigheden, evenals de mogelijkheid van het ontstaan van nieuwe Covid-varianten.” Daarnaast wijst Brennan op tekorten aan medewerkers, die naar verwachting onder meer op Schiphol voor problemen zullen zorgen. “We zien ook personeelstekorten in delen van de industrie, met name in sleutelrollen op luchthavens zoals beveiligers en grondafhandelaars, en dit moet zorgvuldig worden aangepakt.”

Als deze problemen echt de kop op steken dan zou het vliegverkeer af kunnen glijden naar de niveaus als voorzien in het ‘lage scenario’, zo waarschuwt Brennan. Echter, in het meest gunstige geval kan de luchtvaart zelfs teruggroeien naar 95 procent van het 2019-niveau.