Qatar Airways en Airbus vliegen elkaar in de haren

Qatar Airways en Airbus troffen elkaar donderdag in de Britse rechtszaal. De partijen liggen al langere tijd met elkaar overhoop.

Het inmiddels maandenlang durende conflict begon in de zomer van 2021, toen Qatar Airways meerdere A350’s aan de grond zette vanwege afbladderingen van het verfoppervlak van de toestellen. Airbus stelt dat het slechts om optische schade gaat, maar volgens de Qatari vormen de problemen inmiddels een risico voor de veiligheid. De twee bedrijven kwamen er onderling niet uit, waarop Qatar Airways in december besloot een rechtszaak aan te spannen bij het Londense Hooggerechtshof. De luchtvaartmaatschappij eist een schadevergoeding van ruim 600 miljoen dollar, een bedrag dat inmiddels is opgelopen tot ruim een miljard dollar.

Die stap viel bij Airbus niet in goede aarde. Na afloop van de eerste zitting bij het Hooggerechtshof kondigde de Europese vliegtuigbouwer aan dat deze eenzijdig een streep zet door het de aankoop van vijftig A321neo’s door Qatar Airways. De maatschappij kondigde dit besluit eveneens aan te vechten. Afgelopen donderdag troffen de partijen elkaar in de rechtszaal. Daar verzochten de advocaten van het Qatarese bedrijf de rechter om de annulering van de A321neo-bestelling te ‘bevriezen’ in afwachting van een volledige rechtszaak, die waarschijnlijk nog een aantal maanden op zich laat wachten. De gerechtshof heeft laten weten op 26 april een beslissing te nemen. Op die dag is er ook een volgende hoorzitting in de A350-zaak.

Moddergooien

Uit het moddergooien over en weer bleek dat er van de 25 jaar lange samenwerking tussen de partijen weinig over is. Een dag nadat Airbus de annulering van de A321neo’s aankondigde, zette Qatar Airways een video online waarin de schade aan de A350’s uitgebreid in beeld wordt gebracht. Ruim een week later kondigde het bedrijf bovendien een grote bestelling bij Boeing aan voor onder meer 25 737 MAX 10-toestellen, met een optie op eens 25 stuks.

Volgens de advocaten Airbus ondermijnt deze bestelling de argumenten die de luchtvaartmaatschappij in de rechtszaal aandraagt. Dit leidde tot de merkwaardige situatie dat de advocaten van Airbus de kwaliteit van de Boeing-toestellen verdedigden. De 737 MAX zou een geschikte vervanging zijn voor de A321neo’s en heeft een ‘vergelijkbaar, of misschien zelfs beter bereik’, zo stelde het Airbus-kamp. Het was vervolgens aan Qatar Airways om de ‘unieke voordelen’ van de A321neo te verdedigen, toen de rechter herhaaldelijk vroeg of het bedrijf niet bij leasemaatschappijen of Boeing zelf terecht kon.

Wat Airbus betreft is het aan de Qatari te wijten dat de relatie ‘serieus kapot’ is, zo vertelde het bedrijf in de rechtszaal. Volgens de vliegtuigbouwer hoopt de maatschappij met de rechtszaken alleen compensatie binnen te slepen en de lage vraag naar vliegtickets te verhullen. Qatar Airways stelt juist dat Airbus haar beloften niet nakomt en dat het dringend meer vliegtuigen nodig heeft vanwege de organisatie van het WK voetbal later dit jaar.