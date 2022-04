Eurocommissaris: ‘Groot Schiphol zonder korte vluchten kan niet’

Als Nederland wil dat Schiphol een mondiale hub blijft, dan zal het ook de korte vluchten moeten accepteren. Dat zegt Eurocommissaris voor Transport Adina Valean zaterdag tegen De Telegraaf.

In Den Haag wordt in toenemende mate kritiek geuit op het aantal korteafstandsvluchten van en naar Schiphol. Het kabinet is voornemens om de bestaande vliegbelasting volgend jaar te verdrievoudigen in de hoop dat de trein een aantrekkelijker alternatief wordt voor de korte vluchten. In het regeerakkoord geven de coalitiepartijen aan dat er enerzijds aandacht moet zijn voor de negatieve effecten van de luchtvaart, maar dat de sterkte hub-functie van Schiphol behouden moet worden. Volgens sommige politieke partijen kan die hub-functie best in stand blijven op het moment dat korte vluchten geschrapt worden.

Korte vluchten voorwaarde voor ‘hub Schiphol’

KLM geeft aan dat het tegenovergestelde het geval is. Als de maatschappij geen overstappers van en naar Schiphol kan vervoeren, dan zal ook een groot deel van de verre bestemmingen komen te vervallen. Daar is Valean het mee eens: “Als je als Nederland een hub wilt zoals Schiphol, dan zul je moeten accepteren dat er ook korte vluchten bij horen. In veel gevallen is de trein geen alternatief voor de aanvoer van passagiers voor verre vluchten”, zegt de Eurocommissaris. Volgens haar kan het een nou eenmaal niet zonder het ander: “Er zijn verschillende bedrijfsmodellen in de luchtvaart, die bepaalde consequenties hebben.”

Ook waarschuwt Valean voor de negatieve effecten die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt voor de luchtvaartsector. “Mocht de Oekraïnecrisis voortduren, dan is dat een streep door rekening van de verduurzaming van de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen houden dan minder geld over voor investeringen in zuinigere vliegtuigen en andere technologische ontwikkelingen die nodig zijn, zoals alternatieve brandstoffen.”

Trein als alternatief?

Het is overigens de vraag of de trein daadwerkelijk een substantieel schoner alternatief is voor de korte vluchten via luchthavens als Schiphol. Onlangs volgde uit een onderzoek dat een algehele transitie van korteafstandsvluchten naar treintrajecten nauwelijks voordelen biedt. Het is weliswaar zo dat per afgelegde kilometer treinverkeer doorgaans minder CO2 uitstoot dan vliegverkeer, maar er moet rekening gehouden worden met talloze factoren. Zo heeft het aanleggen van nieuwe spoorwegnetwerken bijvoorbeeld een hoge ecologische voetafdruk door de productie van staal en cement eerder in de keten. Ondertussen komt van alle luchtvaartuitstoot in de EU slechts één tot twee procent voor rekening van vluchten onder de 500 kilometer in lengte.

