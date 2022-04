VS zet Russische maatschappijen op de strafbank

De Verenigde Staten hebben een extra sanctie opgelegd aan de Russische maatschappijen Aeroflot, Azur Air en UTair.

Het gaat om een zogeheten ‘TDO’, een tijdelijk algeheel verbod op de levering van Amerikaanse goederen. De sanctie is opgelegd omdat de drie luchtvaartmaatschappijen zonder toestemming van de Verenigde Staten door blijven vliegen met Boeing-toestellen. Het is verboden vluchten uit te voeren met vliegtuigen die voor meer dan 25 procent bestaan uit Amerikaanse onderdelen zonder over een vergunning van het Bureau of Industry and Security te beschikken.

Aeroflot zou de sanctie hebben overtreden door meermaals met Amerikaanse vliegtuigen tussen Moskou en steden in China, India, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en andere steden in Rusland te vliegen. Hetzelfde geldt voor Azur Air en UTair. Met de nieuwe maatregel mogen de Russische maatschappijen de komende 180 dagen in het geheel geen Amerikaanse goederen mogen ontvangen. Het is de bedoeling dat het de bedrijven op deze manier langzamerhand onmogelijk wordt gemaakt om nog door te vliegen met de Boeings.

“De sancties zijn aanzienlijk omdat het vanzelfsprekend moeilijk is om door te blijven vliegen als je je vliegtuig niet kunt onderhouden”, zegt Matthew Axelrod van het ministerie van Handel tegenover Politico. Als de Russische maatschappijen het strenge exportverbod niet naleven kunnen er aanvullende, strafrechtelijke maatregelen genomen worden. Het is niet duidelijk wat dat concreet zou betekenen.