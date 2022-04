CEO Emirates: verdwijnen A380 wordt een probleem

Tim Clark, de CEO van Emirates, verwacht problemen op drukke luchthavens nu Airbus de A380 niet meer produceert.

De topman ziet geen heil in kleinere toestellen die lange afstanden kunnen vliegen, zoals de A321XLR. Deze toestellen zouden volgens Clark ongeschikt zijn voor de inzet naar drukke luchthavens, waar slechts een beperkt aantal slots beschikbaar is.

A380

De capaciteit van de A380 betekent dat maatschappijen minder slots nodig hebben op drukke luchthavens, wat een competitief voordeel kan opleveren. Zo noemt Clark onder andere dat het relatief duur is om een ‘klein’ vliegtuig te laten landen op een drukke luchthaven. Ook is het vaak lastig extra slots te krijgen op vliegvelden die al bijna aan hun maximumcapaciteit zitten.

De topman verwacht dat er vanaf 2030 serieuze problemen zullen ontstaan als gevolg van overvolle luchthavens.

De laaste Airbus A380 werd in december aan Emirates afgeleverd

©Sam Chui

Vorige maand kondigde Emirates nog aan geen A380’s meer in te zetten naar enkele bestemmingen in Europa en Azië voor de rest van het jaar.

Opmerkelijk

De uitspraken, gedaan tijdens de CAPA Airline Leader Summit in Manchester, zijn opmerkelijk te noemen. Emirates heeft meer dan honderd Boeing 787’s besteld om kleinere markten te kunnen bedienen. Enkele jaren geleden faseerde de maatschappij haar A330’s nog uit om een vloot te creëren die uitsluitend uit Boeing 777-300’s en Airbus A380’s bestaat.

Narrowbody

Momenteel is de Boeing 777 het kleinste type in de vloot van de Emirates. Andere maatschappijen in de golfregio, zoals Etihad, Oman Air en Qatar Airways, beschikken wel over narrowbody’s, juist om kleinere bestemmingen in Europa en Azië te bedienen.