Condor volgt voorbeeld Norwegian

De Duitse vakantievlieger Condor heeft drie nieuwe bestemmingen in de Verenigde Staten aangekondigd: Los Angeles, New York JFK en San Francisco. Naast de nieuwe routes worden ook de vluchten naar Baltimore, Boston, Minneapolis, Phoenix en Portland hervat.

Met de nieuwe routes volgt Condor het voorbeeld van Norwegian: grote Europese steden, in dit geval Frankfurt, verbinden met de belangrijkste steden van de Verenigde Staten. Dit wijkt af van de reguliere routes van Condor die, in samenwerking met touroperators, normaal naar kleinere bestemmingen leiden.

Reisrestricties

De nieuwe routes worden geïntroduceerd als reactie op de toenemende vraag naar reizen naar de Verenigde Staten. Deze toename laat zich niet alleen verklaren door de beperkte reisrestricties naar de VS. Ook door de vaak nog strenge restricties die gelden voor reizen naar bijvoorbeeld Azië zijn van invloed.

Condor

De budgetmaatschappij vliegt over het algemeen weinig naar de grote steden in Noord-Amerika. In plaats daarvan valt de keus veelal op kleinere bestemmingen. Zo worden onder andere Fairbanks in Alaska, Phoenix in Arizona en het Canadese Whitehorse aangedaan.

Deze bestemmingen zijn voor Condor aantrekkelijk omdat het bedrijf doorgaans voor touroperators vliegt. Waar slechts weinig reizigers enkel een vliegticket zullen boeken naar een stad als Phoenix, gebruikt Condor de stad als aankomstplaats voor de pakketreizen naar bijvoorbeeld de Grand Canyon.

Nederland

Voor vluchten vanaf Amsterdam maakt Condor gebruik van een codeshare met Lufthansa. Trans-atlantisch zet het bedrijf een combinatie van Boeing 767-300’s en Airbus A330-200’s in. Binnenkort zet de maatschappij ook haar nieuwe A330neo’s, met een nieuw uiterlijk, in op lange vluchten.

De A330neo zal bij Condor in het nieuwe kleurenschema in dienst worden genomen, de video toont het huidige kleurenschema.