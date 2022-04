Luchtmachtoefening voor Griekse ‘wagenmenners’ | Fotoreportage

Gelijktijdig met het Nederlandse Frisian Flag, vond in Griekenland de luchtmachtoefening ‘Iniochos’ plaats. Vanaf de luchtmachtbasis Andravida, op het schiereiland Peloponnesos, organiseert de Griekse luchtmacht deze jaarlijkse internationale oefening.

Het ‘Air Tactics Center’ van de Griekse luchtmacht is gebaseerd op de vliegbasis Andravida. Dit kennis- en trainingscentrum verzorgt diverse opleidingen en cursussen. Daarnaast organiseert het jaarlijks Iniochos. Deze oefening is opgezet als de ‘Flag’ oefeningen (zoals het Amerikaanse Red Flag, het Nederlandse Frisian Flag en de Turkse oefening Anatolian Eagle). Deze zijn gebaseerd op het COMAO-principe: COMbined Air Operations. Gedurende een bepaalde periode werken diverse luchtmachtonderdelen samen met een specifiek omschreven doel. In de praktijk hebben we dit bijvoorbeeld gezien tijdens operatie Desert Storm in 1991, de NAVO-luchtoperaties boven Servië en meer recent in Irak en Syrië.

De oorsprong van de oefening Iniochos gaat terug naar eind jaren ’80, als kleinschalige oefening voor Griekse jachtvliegers. De naam Iniochos verwijst naar de Griekse Wagenmenner van Delphi, uit 470 jaar voor Christus. Met veel gevoel voor symboliek worden de gevechtsvliegers gezien als een moderne versie van de wagenmenners uit de Griekse oudheid.

Sinds 2013 bestaat de oefening in zijn huidige vorm, waarbij alle deelnemende toestellen vanaf de vliegbasis Andravida opereren. Aanvankelijk was Iniochos alleen gericht op Griekse vliegers. Vanaf 2015 konden op uitnodiging ook buitenlandse squadrons deelnemen. De Amerikaanse, Italiaanse en Israëlische luchtmachten waren de afgelopen jaren regelmatig aanwezig. Ook stuurden de meeste operationele squadrons van de Griekse luchtmacht elk jaar toestellen en vliegers naar Andravida om mee te doen.

Griekse F-16 rijdt naar de baan op Andravida, terwijl een andere F-16 de landing heeft ingezet © Leonard van den Broek

Met ongeveer 170 exemplaren vormt de F-16 de ruggengraat van de Griekse luchtmacht. De meest moderne versie die Griekenland aanschafte is de F-16C/D Block 52, waarvan de laatste vliegtuigen in 2010 werden afgeleverd. De tweezits Block 52 F-16D’s zijn herkenbaar aan de ‘hoge rug’, die extra plaats biedt aan elektronische apparatuur.

Griekse F-16D Block 52 met ‘verlengde rug’ (dorsal spine) © Leonard van den Broek

Griekse F-16C © Leonard van den Broek

Griekse F-16C © Leonard van den Broek

Griekse F-16D Block 52 met ‘verlengde rug’ (dorsal spine) © Leonard van den Broek

Ooit was de F-4 Phantom het modernste gevechtsvliegtuig van de Griekse luchtmacht. Inmiddels is Griekenland een van de weinige overgebleven gebruikers van dit iconische toestel, naast Turkije, Zuid-Korea en Iran. Andravida is de thuisbasis van het laatste operationele Phantom-squadron van de Griekse luchtmacht, 338 squadron ‘Ares’.

Griekse F-4E Phantom met volle naverbrander © Leonard van den Broek

Griekse F-4E in de start vanaf Andravida © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom © Leonard van den Broek

“Love is in the Air” Griekse F-4E Phantom © Leonard van den Broek

Mooier dan dit wordt het niet…. Griekse F-4E Phantom © Leonard van den Broek

Griekenland beschikt verder nog over twee squadrons met de Mirage 2000. Een aantal van deze toestellen is gemoderniseerd tot Mirage 2000-5 standaard. Daarnaast kocht Griekenland nog eens 15 nieuwe Mirage 2000-5 toestellen. In 2020 bestelde Griekenland 18 Rafale gevechtsvliegtuigen bij Dassault. Deze zullen de oudste Mirages op termijn gaan vervangen. Van tevoren was de Rafale wel aangekondigd als deelnemer aan Iniochos. Op de eerste dag van de oefening was er echter nog geen Griekse Rafale op Andravida aanwezig. Rafales van de Franse marine namen deel aan de oefening vanaf het vliegdekschip Charles de Gaulle.

Griekse Mirage 2000-5 in de start vanaf Andravida © Leonard van den Broek

Griekse Mirage 2000-5 © Leonard van den Broek

Griekse tweezits Mirage 2000B-5 © Leonard van den Broek

De Israëlische luchtmacht is een bijna jaarlijks terugkerende deelnemer aan Iniochos. Dit jaar kwam de Israeli Defence Force met elf F-16I ‘Sufa’ toestellen naar Andravida. Deze F-16’s lijken erg op de Block 52 F-16’s van Griekenland. Naast de ‘dorsal spine’ hebben deze vliegtuigen ook ‘Conformal Fuel Tanks’ op de romp. Deze afneembare brandstoftanks zitten links en rechts naast de ‘hoge rug’.

F-16I ‘Sufa’ van 253 squadron, IDF/AF © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’ met dorsal spine en Conformal Fuel Tanks © Leonard van den Broek

F-16I ‘Sufa’ van 201 squadron, IDF/AF © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’ met dorsal spine en Conformal Fuel Tanks © Leonard van den Broek

Naast de F-16’s, had de Israëlische luchtmacht ook een Gulfstream G550AEW ‘Eitam’ meegebracht naar Andravida. Dit radarvliegtuig is vergelijkbaar met de bekende AWACS-toestellen. Omdat de G550AEW over een moderne radar beschikt, is een draaiende radarschotel niet meer nodig. Een andere welkome bezoeker was een Griekse T-2C Buckeye, die tijdens de eerste dag van de oefening een paar ‘low passes’ maakte voor de aanwezige fotografen. De Griekse luchtmacht is de laatste overgebleven gebruiker ter wereld van dit type lestoestel.

Israëlische Gulfstream G550AEW ‘Eitam’ radartoestel © Leonard van den Broek

Israëlische Gulfstream G550AEW ‘Eitam’ radartoestel © Leonard van den Broek

Griekse T-2C Buckeye © Leonard van den Broek

De Italiaanse luchtmacht was aanwezig op Andravida met een zestal Tornado gevechtsvliegtuigen. De opvolger van de Tornado bij de Italiaanse luchtmacht, de F-35, nam in 2019 deel aan Iniochos.

Italiaanse Tornado ECR © Leonard van den Broek

Italiaanse Tornado ECR. Let op de ‘haaibek’. © Leonard van den Broek



De Amerikaanse luchtmacht kwam met niet minder dan veertien F-15E Strike Eagles naar Andravida. Deze imposante toestellen waren allen afkomstig van de vliegbasis Lakenheath (Groot-Brittannië).

Vriendelijk zwaaiende F-15E vlieger © Leonard van den Broek

Amerikaanse F-15E Strike Eagle © Leonard van den Broek

Close up van ‘nose art’ op F-15E Strike Eagle © Leonard van den Broek