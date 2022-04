Russisch vliegtuig mag eenmalig Nederlands luchtruim in

Zondag mag een Russische Ilyushin Il-96 bij hoge uitzondering een vlucht uitvoeren naar Brussel, zo meldt Flightlevel.be.

Het toestel komt Russische diplomaten ophalen die de Europese Unie uit worden gezet. De Ilyushin, registratie RA-96017, maakt deel uit van de Rossiya Special Flight Squadron, het onderdeel van luchtvaartmaatschappij Rossiya dat de presidentiële vloot beheert.

Het vliegtuig landt naar verwachting zondagochtend rond 09:00 uur op Brussels Airport. Om 11:00 uur vertrekt het toestel weer in de richting van Moskou. Voor de vlucht hebben de Russen speciale toestemming gekregen van de autoriteiten, aangezien Russische vliegtuigen de Europese Unie sinds eind februari niet meer in mogen vanwege de invasie van Oekraïne.

Het toestel vloog zondagochtend via een omweg boven Scandinavië langs om Brussel te bereiken. Zowel op de heen- als de terugvlucht doorkruiste het vliegtuig het Nederlandse luchtruim. Het is niet duidelijk waarom voor een dergelijke omweg gekozen is. Mogelijk hebben één of meerdere noordoost-Europese landen geen toestemming gegeven voor de overvlucht.

Op de heenweg vloog het vliegtuig boven Scandinavië langs om Brussel te bereiken © FlightRadar24

Inmiddels is het toestel begonnen aan de terugvlucht © FlightRadar24