Corendon Denemarken slaat vleugels uit

Vanaf de luchthavens van Kopenhagen, Billund en Aalborg vertrokken de afgelopen dagen de eerste Deense Corendon-vluchten naar het Turkse Antalya.

Corendon Denemarken werd eind vorig jaar gelanceerd. Na Nederland en België is Denemarken de derde markt die Corendon betreedt. Net als Nederlanders waren Denen lange tijd terughoudend wat betreft het boeken van vakanties in verband met corona- en reisrestricties. Inmiddels wordt er volgens de touroperator echter weer massaal geboekt en zijn de eerste vluchten vertrokken. Deense klanten kunnen momenteel vakanties boeken naar Turkije, Griekenland, Spanje, Bulgarije en Curaçao. Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan nieuwe overzeese bestemmingen voor het komende winterseizoen.

“Ik ben er trots op hoe we onszelf als merk in korte tijd hebben neergezet in Denemarken. Zowel online, via de media als live tijdens de beurs, hebben we ons succesvol gepresenteerd aan de klant”, vertelt Deniz Jensen, managing director van Corendon Denemarken. “De basis staat, er zijn al vele duizenden boekingen binnen, en vanuit hier gaan we verder bouwen. Corendon is sterk in het bieden van scherp geprijsde kwaliteitsvakanties, en het is mooi om te zien dat ook Deense klanten onze producten nu gaan omarmen.”

