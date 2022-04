Nederlandse Hawker Hunter verkocht

De Nederlandse ‘Dutch Hawker Hunter Flight’ heeft haar éénzitter Mk.F.6A (registratie N-294) verkocht. Het toestel gaat over naar het Canadese Lortie Aviation in Quebec. Dit maakte de stichting bekend op haar website.

Vanwege de coronapandemie vonden er de afgelopen twee jaar vrijwel geen vliegshows plaats. Stijgende kosten en strengere wet- en regelgeving vormen andere redenen hiervoor. Omdat dit op korte termijn niet ingrijpend zal veranderen, verwacht de stichting dat er weinig ‘vraag’ zal zijn naar displays van de Hunter. Het vliegend houden van twee Hawker Hunter-toestellen is daarom niet rendabel meer.

Naast de éénzits-Hunter N-294, beschikt de DHHF over een tweezits-Hunter. Voorheen was dit de N-321, een Hunter T.8C. Vanwege motorproblemen bleek dit toestel in 2019 niet meer vliegwaardig. Begin 2021 maakte de DHHF bekend dat in Zwitserland een tweezits-Hunter T.68 was aangekocht. In het recente persbericht wordt de verwachting uitgesproken dat de nieuwe tweezits-Hunter dit voorjaar naar Nederland komt. Op den duur zal dit toestel kunnen deelnemen aan vliegshows.

Tweezits Hawker Hunter T.8C N-321 van de DHHF © Leonard van den Broek

De nieuwe eigenaar van de eenzits-Hunter F.6, Lortie Aviation beschikt al over zes Hawker Hunters, afkomstig van de Zwitserse luchtmacht. Het bedrijf verleent trainingsdiensten aan luchtmachten in de Verenigde Staten en Canada. De toestellen fungeren dan bijvoorbeeld als oefentegenstander. Hawker Hunter N-294 vloog twaalf jaar bij de DHHF.