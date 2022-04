Definitief Airbus A350F voor Air France-KLM

Air France-KLM krijgt definitief vier nieuwe Airbus A350F-vrachtvliegtuigen. Dat maakte zij dinsdagochtend bekend.

De zuinigere vliegtuigen gaan echter naar Air France. De toestellen beschikken over Rolls-Royce-motoren die de CO2-uitstoot met 20 procent verlagen. Tevens is het startgewicht aanzienlijk lager dan andere machines. Doordat 70 procent van het casco gemaakt is van geavanceerde materialen is het startgewicht 30 ton lager. Het laadvermogen bedraagt 109 ton. Dit is 11 procent meer volume dan de concurrentie. Hierdoor kan het toestel op diverse vrachtmarkten ingezet worden. In de categorie vrachtvliegtuigen is de A350F het enige toestel dat voldoet aan de ICAO CO2-emissienormen.

Ben Smith, topman van Air France-KLM, spreekt vol lof over de Airbus-order. “Deze order belichaamt de vastberadenheid van Air France-KLM om haar positie in de sterk groeiende vrachtsector te versterken. De passagiersversie van de Airbus A350 heeft bijgedragen aan de verbetering van onze economische en milieuprestaties en heeft zich bewezen als favoriet bij passagiers. We zijn verheugd dat we tot de eerste klanten behoren van de vrachtversie, die onze capaciteit aanzienlijk zal vergroten en ons de middelen zal geven om onze klanten over de hele wereld de beste service te blijven bieden”, stelt de topman van wie vorige week bekend werd dat hij bonussen inde, terwijl KLM’ers salaris in moesten leveren in een verklaring.

Eerdere Airbus-order

Halverwege december vorig jaar ging KLM in zee met Airbus voor de aanschaf van tientallen toestellen uit de A320neo-familie. De bestelling maakte onderdeel uit van de overeenkomst tussen Air France-KLM en Airbus. In totaal bestelde het bedrijf honderd A320neo’s en A321neo’s. Daarnaast heeft het concern de optie om nog eens zestig toestellen aan te schaffen. Vanaf 2023 nemen KLM en Transavia de machines in dienst.