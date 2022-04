‘NAVO-straaljager volgde Air Serbia-toestel in Russisch luchtruim’

De Servische president Aleksander Vučić beweert dat een straaljager van de NAVO een toestel van Air Serbia binnen het Russische luchtruim volgde.

NAVO achtervolgt vliegtuig

Vučić laat weten dat de Russische luchtverkeersleiding hem informeerde over een NAVO-gevechtsvliegtuig dat vorige week woensdag een passagiersvliegtuig van Air Serbia binnen het Russische luchtruim zou hebben gevolgd. De achtervolging deed zich voor in de buurt van het Letse luchtruim. Het zou naar verluidt om een Phantom 15 of Eurofighter gaan. “Het NAVO-vliegtuig vloog slechts een kilometer onder het Air Serbia-vliegtuig in het Russische luchtruim”, verklaart de Servische president op de nationale omroep RTS, geciteerd door BalkanInsight. De NAVO had hier nog niet op gereageerd.

Het is, mede gelet op de bron van de inlichtingen (Rusland), niet duidelijk in hoeverre de informatie correct is. Gelet op de precaire situatie in oost-Europa is het onwaarschijnlijk dat een NAVO-toestel een dergelijk risico neemt. De Servische president zegt opheldering te willen van zowel de NAVO als Rusland over het incident. Volgens Vučić komt op deze manier de veiligheid in gevaar. “Ik vertel u dit zodat u de omvang van de druk kunt begrijpen waarmee we worden geconfronteerd omdat Servië het enige land in Europa is dat nog steeds vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg uitvoert op hetzelfde niveau als voorheen”, vervolgde de president van Servië. Halverwege maart signaleerde Oekraïne een Russische drone in haar luchtruim die uiteindelijk neergeschoten zou zijn.

Sancties

In tegenstelling tot vrijwel alle Europese landen besloot Servië vluchten naar Rusland gewoon door te laten gaan. Tevens blijven de machines van Russische maatschappijen welkom in het Servische luchtruim. Dit staat haaks op de sancties van de Europese Unie als vergelding op de oorlog in Oekraïne. De EU kwam eind februari met sancties waaronder de Russische luchtvaart eveneens zou lijden. Maatschappijen uit Rusland zijn niet meer welkom in een groot aantal luchtruimen in Europa. Daarnaast kondigde de EU de sanctie af dat leasebedrijven hun contracten met Russische maatschappijen op moeten zeggen. Dat lijkt echter een zware opgave.