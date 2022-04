VNV over ‘vaccinatieplicht’ KLM: “Zo werkt het natuurlijk niet”

KLM neemt naar verluidt geen nieuw personeel aan dat niet gevaccineerd is. De werkwijze kan op veel kritiek rekenen bij de vakbonden.

In september vorig jaar wilde KLM van haar werknemers weten of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Reden daarvoor was toentertijd dat in veel landen reisrestricties golden. In sommige was zelfs alleen gevaccineerd personeel welkom. Tevens verplichtten steeds meer hotels een vaccinatiebewijs voor de piloten, stewards en stewardessen die daar heen vlogen. Daarom was KLM genoodzaakt om gevaccineerde medewerkers op deze bestemmingen inroosteren, terwijl ongevaccineerd personeel op vliegvelden kon blijven vliegen waar deze vereisten niet van toepassing waren. De maatschappij benadrukte echter dat personeel niet verplicht werd een vaccinatie te nemen. Intussen ligt de vaccinatiegraad onder het cabinepersoneel tussen de 60 en 70 procent, terwijl deze zich bij de piloten rond de 90 procent bevindt.

Nieuw KLM-personeel

Daar lijkt KLM echter deels van terug te komen. Nieuwe piloten, stewards en stewardessen mogen naar verluidt alleen aan de slag als ze gevaccineerd zijn. “Je wordt aangenomen bij KLM als je het gehele netwerk kan vliegen. Dat geldt alleen voor nieuw personeel”, aldus Chris van Elswijk, voorzitter van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), geciteerd door De Telegraaf.

Van Elswijk geeft aan dat nieuwe werknemers geen antwoord hoeven te geven op de vraag of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Volgens de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is de kans echter groot dat de sollicitant bij weigering van dat antwoord niet aangenomen wordt. “Langs deze lijn zou het ook logisch zijn dat een werkgever geen dames aan wil nemen die zwanger zijn. Zo werkt het natuurlijk niet. Wij zijn voor vaccinatie, maar dat is in Nederland vrijwillig. Dat is ook nog eens bij KLM in de cao vastgelegd”, stelt Ruud Stegers, vice-voorzitter van VNV.