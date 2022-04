Woede na botsing Boeing 777 en 737

Een Boeing 777-300 en 737-800 van Biman Bangladesh Airlines kwamen zondag in een hangaar op Dhaka Shahjalal International Airport in botsing.

Door de botsing, waarbij de staart van de 737 de neus van de 777 raakte, liepen beide vliegtuigen schade op, zo meldt BDNews24. Zo zouden de weerradar van de 777 en de verticale stabilizer van de 737 schade hebben opgelopen. Hoe het ongeluk zich voor heeft kunnen doen wordt nog onderzocht. Beide machines zijn naar de onderhoudsafdeling gestuurd en kunnen naar verwachting twee weken niet worden gebruikt. “We zijn aan het beoordelen of de vliegtuigen door onze ingenieurs en technische mensen kunnen worden gerepareerd”, verklaart Dr. Abu Saleh Mostafa Kamal, CEO van Biman Bangladesh Airlines, geciteerd door Simple Flying.

Boze reacties na botsing

Md. Mahbub Ali, minister van Burgerluchtvaart en Toerisme, reageerde woedend op het incident. Een dag na de botsing bezocht hij de luchthaven om persoonlijk de schade te constateren. Daaruit concludeerde de minister dat er een onderzoek ingesteld moet worden om vast te stellen of het mogelijk om sabotage ging. Normaal gesproken worden sleepwagens ingezet om vliegtuigen te verplaatsen van een gate naar een hangaar. Werknemers helpen de chauffeur met aanwijzingen om het toestel veilig te laten taxiën en parkeren. Daarom wordt geconcludeerd dat dit incident ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen ongeval is. Een woordvoerder van Biman Bangladesh Airlines zegt dat de maatschappij een commissie vormt om het incident te onderzoeken.

Derde incident in korte tijd

Het is al het derde incident bij de maatschappij in iets minder dan twee maanden tijd. Op 15 februari keerde een 737 van de maatschappij terug uit Maleisië nadat de bemanning een barst in de voorruit had opgemerkt, iets wat een British Airways– en Delta Air Lines-vlucht eveneens overkwam. Begin deze maand liep een 787 van Biman Bangladesh Airlines schade op toen het op de luchthaven van Sylhet Osmani in botsing kwam met een vogel. Door deze incidenten heeft de luchtvaartmaatschappij vier van de 21 toestellen buiten dienst. Mogelijk zullen de problemen op korte termijn leiden tot vluchtannuleringen omdat er simpelweg niet genoeg capaciteit is.