Airbus verzet zich tegen mogelijk nieuwe sanctie Rusland

Airbus wil dat de Europese Unie afziet van Russische titaniumsancties. De vliegtuigbouwer stelt dat de dwangmaatregel aanzienlijke gevolgen heeft voor de eigen luchtvaartindustrie.

Door de Russische inval in Oekraïne kondigde de EU een groot aantal sancties af. Zo zijn maatschappijen uit Rusland niet meer welkom op bijna alle Europese vliegvelden, evenals in de luchtruimen. Tot nu toe heeft de EU vermeden om andere Russische grondstoffen dan staal en kolen te verbieden, en ook titanium is nog vrijgesteld van de handelsbeperkingen met Rusland. In geval de EU een streep haalt door deze uitzondering, vreest Airbus voor de nadelige gevolgen.

Gevolgen van sanctie

Tegenover Reuters stelt een woordvoerder van Airbus: “Sancties op Russisch titanium zouden Rusland nauwelijks schaden, omdat ze daar slechts een klein deel van de exportinkomsten uitmaken. Maar aan de hele lucht- en ruimtevaartindustrie in Europa kunnen ze enorme schade aanrichten.” Rusland is ‘s werelds grootste producent van titanium. Het materiaal is erg geliefd vanwege de enorme sterkte in verhouding met het lage gewicht. Airbus ontvangt de helft van haar titaniumbehoeften van VSMPO-AVISMA, een bedrijf dat door de staat gesteund wordt. VSMPO-AVISMA is voor 25 procent in handen van het staatsconglomeraat Rostec. Driekwart van de omzet is afhankelijk van de lucht- en ruimtevaart.

Airbus vreest (nog) niet

Mocht de titaniumboycot daadwerkelijk afgekondigd worden, dan heeft dat voor nu nog geen grote gevolgen. Volgens Guillaume Faury, CEO van Airbus, zijn de behoeften op de korte en middellange termijn gedekt. Lucht- en ruimtevaartfunctionarissen menen echter dat het bedrijf zich wél zorgen maakt over de afhankelijkheid van Rusland bij leveranciers, zoals het Franse Safran. Zij gebruikt titanium voor de productie van onderdelen voor straalmotoren en landingsgestellen. Airbus geeft aan bezig te zijn met een versnelde zoektocht naar nieuwe leveranciers voor op de lange termijn. “Airbus past de sancties volledig toe en zal dat blijven doen”, aldus de woordvoerder van de Europese vliegtuigbouwer.