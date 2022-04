Boetes geëist omdat veiligheid Schiphol in gevaar kwam

Tien actievoerders van ‘Stop the war on migrants’ krijgen mogelijk boetes tot 250 euro. In december vorig jaar ketenden ze zich bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol vast aan hekken.

Op 18 december blokkeerden zij lange tijd de hoofdingang van de Koningin Máxima Kazerne die zich circa vier kilometer van Schiphol bevindt. Het protest begon om 7:00 uur ’s ochtends. De marechaussee deelde daarna meerdere waarschuwingen uit, maar de actiegroep gaf daaraan geen gehoor. Vervolgens greep de marechaussee in teneinde het gebouw weer toegankelijk te maken. Eerst pakte zij twee mensen op die zich aan de hoofdpoort vastgeketend hadden. Later in de ochtend besloot de driehoek van de gemeente Haarlemmermeer (met daarin de burgemeester, de officier van justitie en de teamchef van de politie; red.) dat aan het protest een eind moest komen. Vervolgens werden ook de overige vastgeketende actievoerders losgemaakt en opgepakt.

De actievoerders protesteerden bij de Koningin Máxima Kazerne was gebaseerd op het feit dat het een detentiecentrum betreft waar ook illegale en uitgeprocedeerde vreemdelingen vastgehouden worden. Het protest richtte zich tegen het grensbewakingsagentschap van Frontex, het migratiebeleid en de rol van de marechaussee daarin.

De Marechaussee heeft zojuist de demonstratie bij de Maxima Kazerne beëindigd. Hierbij zijn 8 demonstranten aangehouden die weigerden te vertrekken. In totaal zijn er 10 demonstranten aangehouden. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) December 18, 2021

Veiligheid Schiphol

Begin deze week hoorden de actievoerders voor de politierechter in Haarlem welke straffen tegen hen geëist werden. Deze zouden oplopen tot 250 euro. Zij werden ervan beschuldigd dat zij met de protesten de veiligheid van Schiphol in gevaar brachten. “De marechaussee voert essentiële taken uit voor de veiligheid van miljoenen passagiers”, aldus het Openbaar Ministerie, geciteerd door de Telegraaf. De officier van justitie stelt dat het weliswaar een ‘vreedzaam’ protest was, maar dat de marechaussee genoodzaakt was in te grijpen.

Daarentegen stelt de actiegroep dat tegen twee betogers ‘buitensporig’ veel geweld is gebruikt. Zij zouden mishandeld zijn door ambtenaren van de marechaussee. Op videobeelden zou te zien zijn geweest hoe een man en vrouw geslagen en geschopt werden. Tevens kregen zij, naar verluidt, handen en vingers in hun gezicht, neus, mond. “Er zijn bij het beëindigen van een vreedzame demonstratie fundamentele rechten geschonden”, stelt advocaat Willem Jebbink. Precies één jaar vóór het protest van ‘Stop the war on migrants’ lijmden demonstranten van Extinction Rebellion zich vast voor de deuren van Schiphol Plaza.

Omdat de zaak volgens de politierechter ‘dermate complex’ is, wordt niet direct maar over veertien dagen uitspraak gedaan.