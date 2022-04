Mondkapjesplicht in vliegtuigen VS onder druk

18 april neemt regering-Biden het besluit of de mondkapjesplicht in onder meer vliegtuigen en treinen verlengd of beëindigd wordt.

Al veertien maanden is de plicht van kracht. De roep om het af te schaffen is erg groot. Onder meer Republikeinse wetgevers dringen erop aan. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) staat voor een belangrijke beslissing. Het aantal coronabesmettingen is aanzienlijk minder dan tijdens de piek van afgelopen winter, maar het aantal nieuwe infecties is nog steeds aan de hoge kant. Rochelle Walensky, directeur van CDC, zal de knoop doorhakken. “Ik weet dat de CDC werkt aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk kader voor hoe dat (wel of niet verlengen mondkapjesplicht, red.) te beantwoorden. We zullen zien dat dat kader in de komende dagen naar buiten komt”, aldus Ashish Jha, woordvoerder van het Witte Huis, tegenover NBC News.

Afschaffing mondkapjesplicht

Nederland versoepelde vorige maand de mondkapjesplicht. Vrijwel overal werd die afgeschaft maar op luchthavens en in vliegtuigen bleef die van kracht. Echter, KLM, Transavia en TUI gaven aan er niet meer op te handhaven. Reden daarvoor was de angst voor meer agressie aan boord aangezien het maatschappelijke draagvlak voor het dragen van een gezichtsmasker zo goed als weg is. In de VS moet men nog steeds een mondkapje op in het vliegtuig, alhoewel de roep om afschaffing steeds luider klinkt. “De wetenschap ondersteunt duidelijk het opheffen van de mondkapjesplicht, vooral in de context van de recente CDC-richtlijnen waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking binnenshuis niet langer mondkapjes hoeft te dragen”, aldus luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en de Amerikaanse Kamer van Koophandel in een brief aan Jha, die in handen is van Reuters.

Vorige maand stemde de Senaat met 57 tegen 40 voor het opheffen van de mondkapjesplicht in vliegtuigen en in het openbaar vervoer. De Amerikaanse president Joe Biden dreigde toentertijd met een vetorecht. De mondkapjesplicht leidt net zoals in Nederland tot agressie in vliegtuigen. De Federal Aviation Administration constateerde dat sinds januari 2021 maar liefst 7060 incidenten zich voordeden met onhandelbare passagiers. Zeventig procent daarvan had te maken met het dragen van een gezichtsmasker. In december vorig jaar droeg een man uit protest een string in plaats van een mondneuskapje. Hij werd uiteindelijk van boord gehaald en kreeg een vliegverbod.