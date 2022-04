Nog maar vier Boeing 747’s te gaan

De Boeing 747 nadert het einde van haar tijdperk. De Amerikaanse vliegtuigbouwer produceert nog vier Jumbojets.

Voor oktober dit jaar levert Boeing haar laatste 747 af, bericht Simple Flying. Deze machine gaat, net zoals de andere drie, naar Atlas Air dat inmiddels circa veertig jaar met de vrachtversie vliegt. Daarnaast leverde de vliegtuigbouwer dit jaar een 747-8F af aan UPS. Boeing voorspelde 300 exemplaren van het 747-8-passagiersvliegtuig (747-8I) te verkopen, maar daarvan kwam de vliegtuigbouwer al snel terug. De verwachte belangstelling van de beoogde kopers bleef uit: het bedrijf kon slechts 48 van deze toestellen van de hand doen. De verkoop van de 747-8F deed het beter: het totaal van deze machines kwam op 102. Boeing produceerde in 2005 voor het eerst de 747-8I als vervanger van de 747-400, het toestel dat jarenlang het vlaggenschip was voor menig luchtvaartmaatschappij, waaronder KLM. De 747-8F hield de productie van de 747 de afgelopen jaren nog draaiende.

Einde Boeing 747 nadert

Van het begin af aan leed de nieuwe versie van de 747 onder de concurrentie met de Airbus A380. Aanvankelijk overwogen veel maatschappijen, waaronder British Airways en Emirates, meer Jumbojets aan te schaffen, maar besloten uiteindelijk om in plaats daarvan de Superjumbo op te nemen in hun vloot. Lufthansa, Korean Air en Air China waren wel in voor de aanschaf van de 747-8I, evenals enkele VIP-klanten. De eerste 747-8F kwam in dienst bij Cargolux. Pakketvervoerder UPS ontving het honderdste exemplaar van dit type Jumbo.

UPS en Atlas Air behoren tot de weinige maatschappijen die nog massaal gebruik maken van de 747. Veel airlines gingen ertoe over de 400-versie uit de vloot te halen omdat er alternatieven op de markt kwamen die minder CO2 uitstoten, waaronder de Boeing 787 en de Airbus A350. Van die eerste maakt KLM gebruik, een toestel dat dertig procent minder uitstoot dan haar voorgangers. Later maakte de coronacrisis het voortbestaan van de 747 er niet makkelijker op. De machines stonden massaal aan de grond. KLM ging er, evenals andere maatschappijen, toe over de Jumbojet vroegtijdig uit te faseren. Omdat dit midden in de coronacrisis gebeurde, koos de Nederlandse luchtvaartmaatschappij er niet voor de 747 een waardig afscheid te geven, met onder andere afscheidsvluchten zoals destijds met de MD-11. Animo zou daar zeker voor zijn geweest.

Air Force One

Echter, voor de vrachtmaatschappijen zal de nieuwste variant van de 747 nog lang haar trouwe diensten kunnen bewijzen. Twee exemplaren wacht nog een heel bijzondere staat van dienst. Deze oorspronkelijk voor het inmiddels failliete Transaero gebouwde 747-8’s gaan dienst doen als Air Force One en worden momenteel verbouwd tot VC-25B’s .Als alles volgens schema verloopt zullen de toestellen in 2024 worden afgeleverd.