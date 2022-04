Ryanair-topman: “Het is niet alsof we in Nederland wonen”

Michael O’Leary denkt dat er voorlopig geen eind komt aan goedkope vluchten. Sterker nog, de CEO van Ryanair verwacht dat de behoeften aanhouden.

Ierland ligt als het ware op een eiland en is alleen bereikbaar per vliegtuig of per boot. In tegenstelling tot landen op het Europese ‘vaste land’ is het lastiger om alternatieven voor het vliegtuig te bedenken. O’Leary gaat ervan uit dat de vraag van het Ierse toerisme, industrie en landbouw naar goedkope Ryanair-vluchten blijft aanhouden. “Ik denk niet dat als je op een eiland als Ierland woont, je je houding ten opzichte van de luchtvaart kunt veranderen. Het is niet alsof we in Nederland of België wonen – we hebben geen alternatieven en we moeten vliegen. We wonen op een eiland en hebben het recht om te reizen”, zegt hij in gesprek met de Ierse publieke omroep RTE.

Ryanair-CEO wil duurzamer opereren

In Nederland liggen korte vluchten onder vuur. Om de impact van de operaties op de leefomgeving de reduceren, besloot KLM een samenwerking aan te gaan met Thalys. Op die manier worden korteafstandsvluchten vervangen door de trein. De topman van Ryanair is eveneens van mening dat de luchtvaartsector verder moet verduurzamen. “Het hele doel van de Europese Unie is om vrij verkeer van personen mogelijk te maken. Maar we moeten het duurzamer maken en minder schadelijk voor het milieu. Ons toerisme is afhankelijk van mensen die hier (Ierland, red.) naartoe vliegen. Als sector moeten we duurzamer worden”, aldus O’Leary. Ryanair heeft in de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in een zuinigere vloot. Zo trok de maatschappij een groot aantal Boeing 737 MAX-toestellen aan.