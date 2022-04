101-jarige langer directeur grootste luchthaven Canada

De 101-jarige Hazel McCallion blijft langer aan als directeur van Toronto Pearson International Airport, het grootste vliegveld van Canada.

In 2017, toen McCallion 96 jaar oud was, ging ze aan de slag als directeur van de luchthaven. Op het moment van haar aantreden had ze ruzie met de voormalig directeur van Toronto Airport. Hij dacht dat hij eerder aangesteld zou worden dan de toentertijd 96-jarige. Uiteindelijk kreeg McCallion die functie toegewezen en is nog steeds actief. Vorige week kreeg ze een contract aangeboden voor nog eens drie jaar. Greater Toronto Airport Authority (GTAA), die de luchthaven in Canada beheert, spreekt vol lof over de contractverlenging. “Ik ben blij dat mevrouw McCallion aanvaard heeft de Greater Toronto Airport Authority aan te blijven sturen”, stelt Omar Alghabra, minister van Transport, geciteerd door The Independent.

Meer functies in Canada

Hoe oud ze ook mag zijn, McCallion gaat niet op haar luie krent zitten. In 1978 werd ze verkozen tot burgemeester van Mississauga. Dat hield ze maar liefst 36 jaar vol. Ze zorgde er onder meer voor dat de stad ten westen van Toronto uitgroeide tot de zevende stad van Canada. Na die 36 jaar hield ze zich bezig met het steunen van de Canadese president Justin Trudeau tijdens de verkiezingen, én ging ze verder als adviseur van de Universiteit van Toronto. Na al die jaren startte McCallion als directeur op de luchthaven van Toronto, het vliegveld waarvan Air Canada de lijndienst naar Schiphol hervatte.

Doug Ford, premier van de provincie Ontario, spreekt vol lof over haar strijdlust. “Ik hou van haar. Ze heeft me als mentor zo veel geleerd. Ze is er altijd voor iedereen. Ze is een groot figuur in de politiek van Ontario, veel groter dan je zou verwachten van een burgemeester. Een oude premier vertelde me dat ze de enige politicus van Ontario was die hem de stuipen op het lijf joeg. Wanneer ze over een probleem spreekt, dan wordt dat meteen opgemerkt”, zegt hij tegen The Guardian.