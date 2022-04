‘Lullig’ incident aan boord

Een man van 76 jaar is gearresteerd op Boston Logan International Airport nadat hij meerdere keren aan boord zou hebben gemasturbeerd.

Tijdens de vlucht vanuit Newark Liberty International Airport zou de 76-jarige zijn broek omlaag hebben gedaan en zichzelf hebben gemasturbeerd, aldus de FBI tegenover Boston Herald. Daarbij liet hij zijn geslachtsdeel zien aan een 21-jarige vrouw die naast hem zat. Verder zou de man het dijbeen van haar hebben vastgepakt zonder daar toestemming voor te vragen.

De vrouw vroeg de man waarom hij deed wat hij deed waarna de 76-jarige zijn hand weghaalde en uit het raam keek. Vervolgens trok het slachtoffer de aandacht van een andere passagier en berichtte op haar telefoon: “Hallo, deze man heeft me aangerand, mijn been aangeraakt en is aan het masturberen.” Dat liet ze vervolgens zien aan de medepassagier. Nadat het vliegtuig was geland sprak de vrouw een stewardess aan om het incident te melden. De 21-jarige kon de man echter niet aanwijzen, omdat alle passagiers aan het uitstappen waren.

Man gearresteerd

Op beveiligingsbeelden was te zien hoe de 76-jarige onderweg naar de bagageband meerdere keren achterom keek. Uiteindelijk werd hij op zondag, twee dagen na het voorval, gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor ontuchtige, onfatsoenlijke en obscene handelingen. De Federal Aviation Administration (FAA) doet onderzoek naar het incident. “De FAA onderzoekt elk incident met onhandelbare passagiers dat door luchtvaartmaatschappijen aan ons wordt gemeld”, stelt de toezichthouder in een verklaring. Eerder deed zo’n vergelijkbaar incident zich voor op een Delta-vlucht van Las Vegas naar Atlanta. Een passagier probeerde een vrouwelijke medereiziger te omhelzen en te kussen. Tevens probeerde deze man het vliegtuig via de voorkant te verlaten, wilde hij niet terugkeren naar zijn stoel en beet hij een andere passagier. Zijn boete: 77,272 dollar (omgerekend ruim 70.000 euro).

