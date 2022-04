Ryanair weigert vluchtende Oekraïners op vlucht

Een vluchtend Oekraïens gezin met een dochter van twee jaar werd op een Ryanair-vlucht van Krakau (Polen) naar het Verenigd Koninkrijk geweigerd.

Het ging om de 30-jarige Venera Muminova en haar 31-jarige echtgenoot Azamat. De twee ontvluchtten samen met hun jonge dochter Kiev, omdat hun huis door de Russische aanvallen was verwoest. Ze besloten naar Polen te gaan. Daar verbleven zij zolang in een hostel voordat zij uiteindelijk met Ryanair naar het VK zouden vliegen. Een Engels gastgezin, dat in het kader van ‘Homes for Ukraine’ het gezin een onderdak aanbood, betaalde de tickets.

Ryanair-vlucht naar VK

Om zes uur ’s ochtends arriveerde het drietal op de luchthaven van Krakau. Daar konden de Oekraïners hun fysieke instapkaart niet laten zien, omdat zij in het hostel geen mogelijkheid hadden die af te drukken. Het personeel besloot daarop zestig euro aan ‘Boarding card reissue fee’ te eisen. De vluchtelingen hadden dat niet en daarom besloot Venera contact op te nemen met het gastgezin in het VK. Zij betaalden die kosten via de telefoon met een creditcard. Echter, toen die kosten eenmaal betaald waren, had de familie hun vlucht al gemist.

Daarnaast zegt het gezin dat ze twee uur opgehouden werden door het incheckpersoneel, omdat er vragen werden gesteld over het Turkmeense paspoort van haar echtgenoot en het Britse visum. “Ze vonden mijn paspoort ook niet goed, omdat ik geen staatsburger van Oekraïne ben”, schreef Azamat op Facebook. Tevens zei het personeel dat de Ryanair-tickets niet vooraf betaald waren. Uiteindelijk konden ze een vlucht boeken die acht uur later aankwam op Londen Stansted Airport. Al met al kostte de vlucht door al het oponthoud ongeveer 550 pond (omgerekend circa 660 euro). Het was voor het gezin geen optie om met Wizzair, dat gratis vluchten voor vluchtende Oekraïners aanbiedt, te reizen. Pas in juni was er weer een mogelijkheid om vanuit Polen naar het VK te vliegen.

Boze reacties

Michelina Primrose, de vrouw van het Engelse gastgezin, had geen goed woord over voor de werkwijze van Ryanair. “Ze hebben al genoeg meegemaakt en nu worden ze ook nog eens geconfronteerd met deze onbuigzame houding van het Ryanair-personeel, het is gewoon walgelijk”, aldus Primrose bij The Daily Mail. “Het is niet het geld, het is de harde houding waarmee ze op het vliegveld werden geconfronteerd, aangezien hun huis is platgebombardeerd en ze hun hele leven in één koffer hebben moeten proppen en hun land hebben moeten ontvluchten.” Ryanair heeft nog niet gereageerd op het voorval tegenover het Engelse medium.