Twee mislukte landingen, passagiers in opstand | Video

Passagiers van een JetBlue-vlucht naar New York JFK kwamen in opstand toen de crew van hun toestel er meerdere keren niet in slaagde te landen.

De Airbus A321, met registratie N973JT, was onderweg vanuit Cancun (Mexico) naar New York. Na een vlucht van tweeënhalf uur naderde het vliegtuig de plaats van bestemming. Boven de kust van de staat New Jersey cirkelde de machine als gevolg van het slechte weer al drie keer rond. Vervolgens deden de piloten twee pogingen om te landen op John F. Kennedy International Airport. Dat mislukte. Uitgeweken werd naar Newark Liberty International Airport waar de crew wel in één keer wist te landen.

De A321 cirkelt meerdere keren voordat deze uitwijkt naar Newark © Flightradar24.com

Passagiers laten van zich horen

De A321 stond vervolgens aan de grond alvorens door te vliegen naar JFK. De passagiers moesten in het vliegtuig blijven wachten totdat de storm zou afnemen. Eén man zag dat echter niet zitten en ging verhaal halen bij het cabinepersoneel. “Mensen zijn in paniek. Mensen zijn ziek daar. We moeten dit vliegtuig uit. Het is gevaarlijk. We hebben al vier keer (volgens Flightradar24 was het twee keer, mogelijk reactie in split of a second, red.) proberen te landen. Het is gevaarlijk. We zijn bang om te vliegen. We willen uitstappen… We zijn al zes uur onderweg. Het is een drie uur durende vlucht. Het is niet jouw schuld, het is niet hun schuld, we willen er gewoon af!”, zegt een passagier in een video die aan boord opgenomen werd.

Disturbing video on JetBlue flight 1852 captured passengers begging to get off the plane in Newark, saying that they were scared after several failed attempts to land at JFK Airport during bad weather.

Once the weather cleared they departed again for JFK where it safely landed. pic.twitter.com/3zi3gcLKmU — ∼Marietta (@ThisIsMarietta) April 13, 2022

De omstandigheden in het vliegtuig waren tegen de tijd dat de machine aan de grond stond op het vliegveld van Newark niet meer wenselijk. “Ik geef niet om JFK. Het is ons leven. Het is ons leven, het spijt me. Mensen zijn ziek daar achterin. Mensen vallen flauw. Mensen moeten overgeven. Een beetje respect voor mensen”, vervolgt de passagier. Uiteindelijk sloten meer mensen zich aan bij zijn wens om de A321 te verlaten.

In 2015 kwamen ook al eens passagiers in opstand, toentijdens een Air Europa-vlucht. Reden daarvoor was dat een deel van hen er niet mee eens was op Palma de Mallorca te landen in plaats van op de luchthaven van Madrid. Op het moment van de onenigheid stond de machine op Ibiza.

Vlucht van twintig minuten

JetBlue biedt haar excuses aan voor het incident. “Het vliegtuig bleef gedurende zestig minuten aan de grond en toen het veilig genoeg was, vertrok het opnieuw naar JFK waar het landde. De reizigers konden op deze internationale vlucht de U.S. Customs and Immigration correct inklaren. Er zijn geen gewonden gevallen en wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze weergerelateerde omleiding heeft veroorzaakt”, zegt de maatschappij tegen PEOPLE.

Op 8 april, een aantal uur nadat de machine uitweek naar Newark, steeg het toestel alsnog op richting JFK waar het circa twintig minuten later om twee uur ’s nachts arriveerde.

Met vertraging landt het JetBlue-toestel alsnog op de luchthaven JFK © Flightradar24.com