Fatale crash op aardappelverwerkingsbedrijf

Een Cessna 208B stortte afgelopen woensdagochtend neer op een aardappelverwerkingsbedrijf. De twee inzittenden overleefden de crash niet.

Het incident deed zich rond 8:35 uur lokale tijd voor in Heyburn, een plaats in de Amerikaanse staat Idaho. Door onbekende redenen verongelukte het toestel. Naar verluidt crashte de Cessna 208B, die onder de naam Spirit Air vloog, op het dak van het aardappelverwerkingsbedrijf waarna het toestel omklapte. Na het incident kwamen de politie van Heyburn, de hulpsheriffs van Minidoka en Cassia County Sheriff, het Minidoka County Fire Protection District, North Cassia Fire, Burley Fire en Rupert EMS ter plaatse. “De piloot en enige inzittende van het vliegtuig hebben het helaas niet overleefd. Geen van de Gem State Processing (aardappelwerkingsbedrijf, red.) werknemers raakte gewond”, verklaart Ryan Bertalotto, hoofd van de politie in Heyburn, volgens KSL News.

N928JP Plane Crash Heyburn Idaho pic.twitter.com/Rgs1nOMte5 April 13, 2022

Onderzoek naar crash

Buiten het feit dat er twee mensen aan boord van het toestel zaten, geeft de politie nog niet veel details vrij over de identiteiten van de inzittenden. Familieleden van de overledenen zouden tegen EastIdahoNews gezegd hebben dat het om een vrouw ging die uit Salmon kwam, iets meer dan 400 kilometer verwijderd van de plek van het ongeluk. Daarnaast vult MagicValley.com aan dat het vliegtuig onderweg was om post af te leveren op de luchthaven van Burley. De machine steeg op vanuit Salt Lake City. “De stad Heyburn betuigt zijn medeleven aan de familie van de piloot, de luchtvaartmaatschappij en aan de Gem State Processing familie in deze moeilijke tijd,” vervolgt Bertalotto. De Federal Aviation Administration (FAA) en de National Transportation Safety Board (NTSB) doen onderzoek naar het incident. Om de oorzaak van het ongeluk vast te stellen onderzoeken zij getuigenverklaringen en bewijsmateriaal.

Vorig jaar crashte in België eveneens een Cessna 208B. Dit had echter geen fatale afloop, al raakte de piloot wel gewond.