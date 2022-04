Kabinet investeert honderden miljoenen in luchtvaart

Vanuit het Nationaal Groeifonds worden honderden miljoenen euro’s vrijgemaakt voor innovatie in de luchtvaart.

In totaal wordt er liefst 3,22 miljard euro vanuit het overheidsfonds geïnvesteerd in twintig verschillende voorstellen. Daarbij gaat het om een breed scala aan innovatie projecten, van de farmaceutische sector en onderwijs tot waterstof en chips. Ook het voorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ krijgt een forse investering. Vanuit het Groeifonds is een toekenning gedaan van 383 miljoen euro, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk.

Het is de bedoeling dat binnen het project, dat getrokken wordt door een luchtvaart-consortium van onder meer Schiphol, NLR en TU Delft, ingezet wordt op doorbraaktechnologieën voor de ontwikkeling van ultra-efficiënte vliegtuigen en -onderdelen. Daarbij wordt zowel gekeken naar innovatie op het gebied van materialen als naar waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijving. Er moeten fieldlabs komen op verschillende Nederlandse luchthavens waar met de technologieën geëxperimenteerd kan worden.

“Publieke financiering voor deze twintig innovatieve toepassingen is juist in economisch uitdagende tijden nodig”, vertelt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. “De overheid neemt een actievere rol op zich om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken”, aldus de minister. “Dat is goed voor álle Nederlanders, want een welvarend land is niet vanzelfsprekend. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn de sleutels voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van toekomstige generaties.”