LVNL ziet positief punt in personeelstekort

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een gebrek aan personeel. Tóch heeft dat volgens topman Michiel van Dorst zijn voordelen.

Door de coronapandemie hebben verschillende bedrijven op Schiphol te maken met tekorten. Onder meer bij de grondafhandeling was het tijdens de zomer een chaos doordat er te weinig personeel ingezet kon worden. Dat leidde er onder meer toe dat vliegtuigen vanaf de luchthaven in Amsterdam zonder bagage vertrokken. Daarentegen moesten reizigers bij aankomst op Schiphol lange tijd op hun bagage wachten. Ook LVNL wordt geconfronteerd met personeelstekorten. Hoewel twee maanden geleden de luchtverkeersleiding met een ‘coronaverzuim’ kampte, lijken die tekorten na de versoepelde quarantaineregels alsnog aan te houden.

Onlangs nam de LVNL een aantal nieuwe verkeersleiders aan. Door de tekorten worden zij extra vaak ingezet. Iets wat momenteel voor hen erg wenselijk is. “Een drukke zomer zou ons helpen, want verkeersleiders in opleiding moeten ook uren maken op de luchthaven zoals deze was voor corona. Dat hoort erbij als men gecertificeerd wil worden”, stelt Van Dorst in gesprek met de Telegraaf. Eerder konden de beginnende verkeersleiders alleen op de simulator oefenen. “De helft van de training moet in de praktijk plaatsvinden. Maar door corona hebben we de achterstanden nog niet weg kunnen werken. We hebben mensen aangenomen, maar het stroopt op.”

Onze nieuwe trainees zijn met veel enthousiasme gestart voor de opleiding van luchtverkeersleider.

Wij wensen Faruk, Jens, Joep, Michael, Robert, Ronald, Sander, Sefa, Ties, Timon, Tracy, Vincent en Ben veel succes! pic.twitter.com/rpoQTV30xh — Luchtverkeersleiding Nederland (@lchtvrkrsldr) February 28, 2022

Klus voor LVNL

Inmiddels start het vliegverkeer langzaam op. KLM liet bijvoorbeeld eerder deze maand weten dat de maatschappij bijna op hetzelfde aantal Europese bestemmingen vliegt als in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Hoewel in sommige landen buiten Europa nog strenge reisrestricties gelden, zegt KLM dat qua aantal stoelen in bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Amerika weer op honderd procent te zitten. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen komende zomer op Schiphol weer hoger zal zijn dan de afgelopen twee jaar. “We hebben veel te weinig de ’echte’ Schiphol-operatie van voor corona in bedrijf gezien. Het is een flinke klus om 110 vliegtuigen per uur af te handelen”, vervolgt Van Dorst die daarmee doelt op het feit dat het aantal starts en landingen voor de uitbraak van het coronavirus op het dubbele van vijftig lag.