‘Parkeerboete’ voor Apache-helikopter

Een Apache-gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht kreeg donderdagmiddag een parkeerboete.

Aan de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland stond de hele dag een Apache tentoongesteld. De helikopter was hier aanwezig in het kader van een wervingsdag van Defensie onder scholieren. Tegen kwart over één ging het echter mis. Enkele agenten van Politie Waterweg kwamen poolshoogte nemen bij de drukte aan de boulevard. Toen de bemanning de agenten aan zag komen was er geen ontkomen aan: gedwee werd toegekeken hoe een van de agenten de bon onder de ruitenwisser plaatste.

Uiteraard ging het om een grap. De agent in kwestie kwam met het ludieke idee om een foto te maken terwijl hij een bon onder de ruitenwisser van de helikopter plaatste. Nadat de plaatjes geschoten waren werd de ‘parkeerboete’ ingetrokken. Na het vertrek van de agenten kwamen horden scholieren op de stand naast de helikopter af. Hier gingen ze in gesprek met de aanwezige bemanning over het werken bij de Koninklijke Luchtmacht.

Gedurende de dag trok de helikopter veel bekijks. Mede dankzij het zonnige weer kwamen er veel voorbijgangers langs om een foto te nemen van dit niet alledaagse gezicht. Toen de Apache om kwart voor vier opsteeg stonden er meer dan honderd toeschouwers langs het grasveld. Na te zijn opgestegen draaide de piloot nog eenmaal om voor een ‘flyby’ langs het publiek om daarna koers te zetten richting Vliegbasis Gilze-Rijen.

Volgende week is de Luchtmacht opnieuw aanwezig in de Rotterdamse haven. Van 19 tot 22 april vindt dan de oefening ‘Port Defender’ plaats. Deze oefening draait om de veiligheid van de haven in terreursituaties. Gedurende de training zal onder andere de Dienst Speciale Interventies in actie komen. Zowel de Luchtmacht als de politie zullen met helikopters voor het transport zorgen.