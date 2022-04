Cabinepersoneel Ryanair staakt volgend weekend

Het Belgische cabinepersoneel van Ryanair staakt volgend weekend, zo heeft vakbond ACV Puls bekendgemaakt.

Cabinepersoneel dat gestationeerd is op de basissen Brussel Zaventem of Brussel Charleroi kan op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april meedoen aan de staking.

Ryanair

Volgens de vakbond zou er geen andere optie zijn dan staken, omdat Ryanair zou blijven weigeren om te investeren in een verbeterd personeelsbeleid. De vakbond geeft aan dat lonen vaak verkeerd of helemaal niet worden uitbetaald. Zo zouden vrouwen die op zwangerschapsverlof zijn soms niets meer ontvangen van hun werkgever.

Winst

Ook is het cabinepersoneel ontevreden over de lonen, die meestal niet hoger liggen dan het wettelijke minimum. De vakbond noemt het onacceptabel dat het cabinepersoneel, dat afwijkende werktijden heeft en ook met feestdagen werkt, minimumloon verdient terwijl de winstmarge van Ryanair in Charleroi op dertig procent ligt.

Reizigers

Wat de acties voor gevolgen gaan hebben voor de reizigers is nog onbekend. Het is niet duidelijk of alle werknemers meedoen aan de actie. Ook kan Ryanair ervoor kiezen om vluchten tijdelijk door bemanningen uit andere steden uit te laten voeren. Het is echter aannemelijk dat er vluchten geannuleerd zullen worden door een gebrek aan personeel.