Drukte op Schiphol door paasweekend en personeelstekort

Het paasweekend brengt een piek in de hoeveelheid reizigers met zich mee. Op goede vrijdag zag Schiphol 135.000 passagiers.

De relatief grote stroom reizigers leidt op Schiphol tot drukte, de luchthaven werkt namelijk op volle kracht, zo zitten veel medewerkers nog in quarantaine.

Schiphol

Alhoewel 135.000 reizigers per dag een piek is in de hoeveelheden die de luchthaven de laatste twee jaar heeft afgehandeld, waren dagen met meer dan 200.000 reizigers voor Corona alles behalve uitzonderlijk. Schiphol verwacht dit jaar weer meer dan 200.000 reizigers per dag te gaan verwelkomen, wat bij vakbond FNV al tot zorgen leidde.

Personeelstekort

Eerder trok vakbond FNV al aan de bel over de personeelstekorten op Schiphol. De luchthaven zou niet in staat zijn om snel genoeg nieuwe krachten te werven, waardoor de werkdruk voor de huidige werknemers steeds verder toeneemt.

FNV hield onder 252 medewerkers op de luchthaven een peiling. Van deze groep zegt 85% dat er onvoldoende personeel is om de grote vakantiedrukte op te vangen. Een nog groter deel van de ondervraagden verwacht een verhoogde werkdruk en 77% denkt dat dit zal leiden tot een hoog ziekteverzuim. Meer dan de helft verwacht dat er veiligheidsrisico’s bij komen kijken.