EasyJet A320 daalt negen kilometer in tien minuten

Een easyJet-vliegtuig maakte vorige week een tussenlanding in Faro (Portugal) nadat de piloot mogelijk zijn schouder ontwrichtte.

De A320 van de Engelse prijsvechter steeg 10 april om iets na acht uur ’s ochtends op vanaf Londen Luton Airport. Vlucht U22213 was onderweg richting Agadir, een stad aan de westkust van Marokko. Na circa tweeëneenhalf uur week de machine, met registratie G-UZHA, uit naar Faro Airport, omdat een van de piloten dusdanig veel pijn had dat hij niet meer verder kon vliegen. Vanaf de Portugese luchthaven waren de passagiers nog anderhalf uur verwijderd van hun eindbestemming.

U22213 wijkt uit naar Faro nadat piloot mogelijk schouder ontwricht © Flightradar24.com

Ontwrichte schouder

Een woordvoerder van easyJet zegt niets over de aard van de aandoening. “EasyJet kan bevestigen dat vlucht EZY2213 van Luton naar Agadir op 10 april is omgeleid naar Faro omdat de gezagvoerder medische hulp nodig had. De eerste officier landde het vliegtuig in overeenstemming met de standaard operationele procedures en de captain werd bij aankomst opgewacht door ambulancepersoneel”, aldus de woordvoerder tegenover het Engelse Express. Echter, een bron op de luchthaven stelt dat de gezagvoerder een ontwrichte schouder opliep. Een andere bron vult aan dat easyJet niet aankondigde dat de A320 een ongeplande landing moest maken omdat een van de vliegers niet langer in staat was zijn taken uit te voeren en het vliegtuig te besturen. Hoe de vlieger de ontwrichte schouder opliep, is evenmin bekend. Wel was duidelijk dat het om een noodsituatie ging.

A320 easyJet daalt snel

Achttien minuten voordat de machine landde kreeg de A320 van de luchtverkeersleiding toestemming uit te wijken naar de luchthaven van Faro. Rond 10:20 uur (lokale tijd) vloog het vliegtuig nog op een hoogte van iets meer dan elf kilometer. Daarna begon op circa honderd kilometer van Faro Airport de daling. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel in tien minuten maar liefst negen kilometer daalde. Daarna zette de A320 de route richting de landingsbaan geleidelijk voort. Na de landing wachtte het ambulancepersoneel de gezagvoerder op en bracht het hem voor behandeling naar het ziekenhuis. De omleiding van de vlucht hield in dat de bemanning het wettelijk vastgestelde maximumaantal vlieguren bereikte. Bemanning en passagiers werden ondergebracht in een hotel. Daags daarop vloog het toestel om 12:15 uur alsnog naar Agadir waar het één uur en een kwartier later arriveerde.

Begin dit jaar maakten Ryanair-piloten eveneens een zeer snelle landing. Een technisch probleem leidde ertoe dat de vliegers besloten uit te wijken naar Brest (Frankrijk). Voordat de Boeing 737-800 geland was daalde het toestel tien kilometer in acht minuten. Opmerkelijk genoeg was de machine was uitgerekend eveneens onderweg naar Faro.