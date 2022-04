Corendon-CEO wil ticketprijzen met 50 of 75 euro verhogen

Steven van der Heijden, topman van Corendon, wil vliegtickets fors duurder maken. Reden is de prijs die letterlijk en figuurlijk betaald moet worden voor een duurzamere luchtvaart.

Momenteel zijn vliegtickets relatief goedkoop. Het gegeven dat overheden vliegvelden (deels) in handen hebben is hierbij van invloed. Immers, daardoor kunnen zij subsidies en andere financiële voordelen verschaffen, zoals zachte leningen op basis van gunstige voorwaarden en het verlagen van de kosten van de landingsrechten. Maatschappijen kunnen daardoor massaal gebruik maken van een luchthaven, én lage ticketprijzen vragen aan haar klanten.

Tickets Corendon duurder

Echter, Van der Heijden wil dat hieraan een eind komt. Hij streeft ernaar dat de luchtvaart verder verduurzaamt. Hoewel Corendon met de aanschaf van de Boeing 737 MAX al geïnvesteerd heeft in een zuinigere vloot, wil de topman dat de ‘extra maatschappelijke kosten van vliegen berekend worden in de prijs’. Als gevolg daarvan denkt hij dat het aantal vluchten afneemt. Daarvan zal Corendon eveneens de consequenties voelen, maar Van der Heijden geeft in de podcast Geld of je Leven van NPO Radio 1 aan hij daartoe bereid is. Hij wil dat de klanten van Corendon bewust worden van duurzaamheid en ‘de les moeten krijgen’.

Treinreizen als alternatief

Er is veel kritiek op korte afstandsvluchten. Eind maart gingen KLM en Thalys een samenwerking aan wat ertoe leidde dat een extra vlucht van Schiphol naar Brussel vervangen wordt door een treinreis. De andere vier vluchten blijft KLM (voorlopig) uitvoeren. Gelet op de afstand van zo’n 750 à 1000 kilometer dergelijke vluchten noemt de Corendon-topman ‘belachelijk’. “Treinreizen op die bestemmingen moet goedkoper zijn dan vliegen. Je moet op z’n minst een vergelijkbaar bedrag ervoor betalen. Dat dwingt mensen tot duurzame keuzes. Nu is duurzaam duur”, vervolgt hij. Van der Heijden ergert zich eraan dat de overheid weinig investeert in bijvoorbeeld de aanleg van sporen. “Er is een grootschalige samenwerking en regie voor nodig. We kunnen als Nederland rails aan gaan leggen tot aan de Duitse en Belgische grens, maar wat dan?”