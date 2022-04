Passagiers TUI 787 ‘aan lot overgelaten’ na incident

Een Boeing 787 van TUI heeft op weg naar Schiphol een voorzorgslanding gemaakt op de luchthaven van Curaçao.

Het toestel, met registratie PH-TFL, vertrok gisteren (zondag, red.) om 20:50 uur lokale tijd, een uur later dan aanvankelijk de bedoeling was, vanuit Bonaire richting Amsterdam. Daarvoor arriveerde de machine uit Punta Cana (Dominicaanse Republiek). Na een uur te hebben gevlogen besloten de piloten van de 787 nadat zij een barst in de ruit ontdekten terug te keren richting de ABC-eilanden. Daar maakten de vliegers een voorzorgslanding op Curaçao, het eiland dat zich ten westen van Bonaire bevindt.

Na anderhalf uur besloten de piloten door een barst in de ruit terug te keren naar ABC-eilanden © Flightradar24.com

Barst in ruit TUI 787

Voordat het toestel vanuit de Dominicaanse Republiek arriveerde, was er niets aan de hand. Pas nadat de 787 opsteeg vanuit Bonaire, liep het niet zoals gepland. “Wat ik begrijp is dat de gezagvoerder na de tussenlanding op Bonaire een barst in de ruit in de cockpit constateerde. En met een barst in de ruit de oceaan over, dat doe je liever niet. Dus heeft hij voor alle zekerheid een voorzorgslanding gemaakt op Curaçao”, aldus de woordvoerder van TUI tegenover de NOS. Tom Decabooter, een passagier die aan boord van het vliegtuig zat, stelt bij hetzelfde medium dat de piloot aangaf dat de ruit ‘geëxplodeerd’ was en dat hij daarom “een noodlanding moest maken.”

Niet alle passagiers onderdak

De machine landde uiteindelijk tweeënhalf uur na take-off op het vliegveld van Curaçao. Volgens Decabooter moesten de passagiers lang wachten voordat ze de 787 mochten verlaten. “In die tijd hebben we nog wat te eten en te drinken gekregen. Daarna duurde het nog eens zo’n twee uur voordat we door de douane waren”, vervolgt de reiziger die stelt dat de passagiers ‘aan hun lot overgelaten’ werden. Circa 200 van de 300 inzittenden kreeg volgens TUI onderdak. Wanneer de resterende honderd passagiers dat krijgen is nog niet bekend. Het is eveneens de vraag wanneer de passagiers terugvliegen naar Schiphol. “We kunnen niet bij iedereen komen, omdat een deel van die honderd mensen achter de douane zit, maar we hebben nu al drie keer een update-sms gestuurd”, zegt de woordvoerder van TUI die tegenspreekt dat passagiers ‘aan hun lot overgelaten’ werden.

Eind december vorig jaar vonden passagiers van British Airways dat de maatschappij de communicatie met hen te wensen overliet toen zij lange tijd in San José moesten wachten voordat een gebarsten cockpitruit gerepareerd was.