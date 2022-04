SpiceJet-piloten mogen voorlopig geen 737 MAX vliegen

Voor negentig SpiceJet-piloten geldt een verbod om op de Boeing 737 MAX te vliegen. Reden is een tekort aan juiste kennis over dit toestel.

De Directorate General of Civil Aviation (DGCA) maakte dat deze week bekend. Volgens de luchtvaartautoriteit hebben de piloten onvoldoende getraind in de Boeing 737 MAX-simulator. Reden voor de DGCA tegen SpiceJet een ‘show-cause notices’ uit te vaardigen. “De regelgever zal streng optreden tegen degenen die verantwoordelijk worden bevonden voor eventuele fouten en de desbetreffende piloten zullen opnieuw op de juiste manier moeten worden getraind op de MAX-simulator”, aldus Arun Kumar, directeur-generaal van de DGCA, tegenover Simple Flying.

Belangrijke veiligheidstekortkoming

De luchtvaartautoriteit stelde vast dat de stick shaker in de simulators bij het CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL), het opleidingscomplex in Delhi, niet juist functioneerde op het moment dat de negentig piloten werden getraind. Een ‘belangrijke veiligheidstekortkoming’ waardoor zij niet in staat zouden zijn te begrijpen wat de stick shaker doet en hoe ermee om te gaan in een noodsituatie. Volgens de DGCA kan dit resulteren in onjuiste reacties waarmee de vliegveiligheid ‘ernstig’ in gevaar komt. Mocht SpiceJet na deze maatregel van de DGCA nog steeds niet voldoen aan de veiligheidsnormen, dan kan de luchtvaartautoriteit ervoor kiezen de elf Boeing 737 MAX-vliegtuigen die SpiceJet in de vloot heeft, voorlopig opnieuw in de ban te doen. Al met al voor de budgetmaatschappij een fikse tegenvaller. SpiceJet is de enige Indiase luchtvaartmaatschappij die met de Boeing 737 MAX opereert. Het bedrijf heeft meer dan 140 piloten om erop te vliegen. Maar voorlopig kunnen er daarvoor slechts een vijftigtal worden ingeroosterd.

Crashes 737 MAX

In 2018 stortte een 737 MAX van Lion Air neer in de Javazee. Niemand overleefde het ongeluk. Een halfjaar later crashte opnieuw eenzelfde toestel. Dit keer ging het om een 737 MAX van Ethiopian Airlines. Bij dit ongeval kwamen wederom alle inzittenden om het leven. Naar aanleiding van het tweede ongeluk besloot de DGCA de MAX-toestellen van alle maatschappijen aan de grond te houden. Pas in augustus vorig jaar hief de luchtvaartautoriteit het verbod op toen zij tevreden was over de noodzakelijke softwarereparaties van vliegtuigbouwer Boeing. Aan de ontheffing waren echter eisen verbonden, waarvan sommige ook betrekking hebben op simulatoren waarin de vliegers hun trainingen en examens doen.