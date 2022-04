Turken ‘vluchten’ met paraglider naar Griekenland

Twee Turkse mannen zijn met een gemotoriseerde paraglider naar Griekenland gevlogen. Het zou gaan om een vluchtpoging.

De twee mannen zijn vlakbij het Griekse eiland Evia in zee gestort omdat hun brandstof op was. Volgens lokale media gaat het om twee politieagenten. Tegen de kustwacht zouden ze hebben gezegd dat ze politieke dissidenten zijn en dat ze in Griekenland asiel willen aanvragen. De mannen zijn aangehouden door de kustwacht omdat ze op illegale wijze Griekenland zijn binnengekomen en niet over de de benodigde reisdocumenten beschikken. Momenteel bevinden ze zich in het ziekenhuis.

Volgens de Griekse kustwacht vertrok de paraglider zaterdag vanuit het Turkse Izmir. De twee mannen zouden naar Athene hebben willen vliegen, waarna ze door zouden reizen naar een ander Europees land. Sinds in 2016 een staatsgreep in Turkije mislukte zijn veel Turken het land ontvlucht. Velen van hen reisden naar Griekenland omdat dat land hen niet uitlevert aan Turkije.