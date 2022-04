Emirates-topman: “Het is niet mijn beslissing”

Emirates vliegt nog als een van de weinige maatschappijen op Rusland. Emirates-topman Tim Clark zegt dat ‘het niet zijn beslissing is’.

De CEO geeft aan dat het aan de regering van Dubai is. Zij weigerde de oproep van Westerse landen om eveneens sancties aan Rusland op te leggen als vergelding voor de oorlog in Oekraïne. De Dubaise regering heeft goede banden met Rusland en zag niets in onder meer het weren van Russische maatschappijen in de luchtruimen en het stoppen met vliegen op luchthavens in Rusland. Samen met de regering van Abu Dhabi, China en India onthield zij zich van de stemming in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de Russische invasie te veroordelen. Tevens weigerde zij tijdens de Algemene Vergadering op 7 april Rusland te schorsen uit de VN-Mensenrechtenraad.

Emirates-vluchten naar Rusland

Op dit moment onderhoudt Emirates tweemaal daags lijndiensten naar Moskou Domodedovo. Daarnaast vliegt de maatschappij op Sint-Petersburg. Tussen de bestemmingen vervoert Emirates naast passagiers vracht, humanitaire goederen, voedsel en medische benodigdheden. Zolang de regering van Dubai geen maatregelen neemt, blijft de maatschappij op Rusland vliegen. “Als ons wordt gezegd te stoppen, zullen we stoppen. Wordt ons iets anders verteld, dan zullen we doorgaan”, stelt Clark in gesprek met BBC waarbij hij aangeeft dat de Russische bevolking losstaat van de oorlog in Oekraïne.

Gevolgen sancties en oorlog

“Deze oorlog zal voor beide partijen (Westerse landen en Rusland, red.) grote gevolgen hebben die wellicht nadelig uitpakken. En dat zal zijn weerslag hebben op de sector”, vervolgt de Emeriates-topman. Eerder uitte Airbus haar zorgen erover dat een mogelijke boycot van Russisch titanium gevolgen kan hebben voor de eigen luchtvaartindustrie. De Franse vliegtuigbouwer laat weten dat de behoeften op de korte en middellange termijn gedekt zijn, maar ruimtevaartfunctionarissen denken dat het bedrijf zich over de afhankelijkheid van Rusland bij leveranciers zorgen maakt. Airbus is dan ook bezig met een versnelde zoektocht naar nieuwe leveranciers voor op de lange termijn.