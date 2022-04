Maatschappijen gaan uit van langdurige sluiting Russisch luchtruim

Diverse luchtvaartmaatschappijen houden rekening met een langdurige sluiting van het Russische luchtruim.

Finnair, de nationale luchtvaartmaatschappij van Finland, houdt in haar planning al tot begin 2023 rekening met het niet mogen overvliegen van Rusland.

Azië

Voor veel Europese maatschappijen betekent de sluiting van het Russische luchtruim dat zij enkele uren moeten omvliegen om bestemmingen in Oost-Azië te bereiken. De meeste maatschappijen vliegen via het zuiden om Rusland heen, voor Scandinavische maatschappijen, zoals Finnair, is een poolroute vaak een aantrekkelijker alternatief.

Finnair

De Finse maatschappij heeft enkele routes moeten annuleren. Zo worden Osaka en Hong Kong tijdelijk niet meer aangedaan. Het is volgens het bedrijf niet langer mogelijk deze routes te bedienen. Op diverse andere routes is de reistijd, vanwege de route over Alaska, met soms wel meer dan drie uur toegenomen.

Russisch luchtuirm

Het is onwaarschijnlijk dat het Russische luchtruim spoedig open zal gaan voor westerse luchtvaartmaatschappijen. Zolang de huidige westerse sancties tegen Rusland gelden zal het luchtruim gesloten blijven.

Maatschappijen uit landen die hun luchtruim niet hebben gesloten voor vliegtuigen uit Rusland zijn nog wel welkom in het Russische luchtruim. Chinese maatschappijen mogen bijvoorbeeld nog over Rusland vliegen wanneer zij richting Europa gaan terwijl Europese maatschappijen dat niet mogen.

Voordeel

Op lange termijn ontstaat door de sluiting van het Russische luchtruim een competitief voordeel voor Aziatische maatschappijen. Omdat zij een veel kortere route kunnen nemen tussen Europa en Azië hebben zij lagere operationele kosten op dergelijke vluchten dan Europese maatschappijen. Momenteel speelt dit, vanwege de strenge reisrestricties naar veel Aziatische landen, nog geen rol.