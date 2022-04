Mysterie rondom Antonov An-124 opgelost

Afgelopen zondag vloog een Antonov An-124 naar de Verenigde Staten. Op het moment dat het toestel Europa passeerde, was nog niet bekend waar het naartoe ging.

Achteraf bleek de machine volgens gegevens van Flightradar24 rond zes uur ’s ochtends opgestegen te zijn van Leipzig Halle Airport, in het oosten van Duitsland. Vervolgens vloog de Antonov in de buurt van Emmen Nederland binnen waarna de route richting het Verenigd Koninkrijk op een hoogte van iets minder dan negen kilometer werd voortgezet. Daarna verliet het vliegtuig Europa via (Noord-)Ierland. Nadat het de Atlantische Oceaan over gevlogen was, landde het op New York John F. Kennedy Airport.

Route Antonov An-124

Zoals op Flightradar24 te zien is, was alleen de route die het toestel aflegde zichtbaar. Verdere informatie over registratie, herkomst en bestemmingen was er op dat moment niet. Op sociale media vroeg men zich dan ook af waar het vliegtuig naartoe ging en wat de reden daarvan was. “Een Antonov An-124 hangt op 16.000 voet (omgerekend circa vijf kilometer) boven LongIsland NYC. Niet wetende waar het zal landen, maar dat is best cool”, schreef een nietsvermoedende observant op het moment dat het toestel JFK naderde op Twitter.

Reden voor vlucht naar VS

Deze week werd bekend waarom de Antonov An-124 van Leipzig naar New York vloog. Yorkshire Live weet te melden dat de machine onderweg was naar de Verenigde Staten voor een hulpmissie. Op die manier kon de VS (nogmaals) een steentje bijdrage aan het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie. Wat die missie daadwerkelijk inhield, werd niet prijsgegeven. De machine is het op één na grootste toestel van de Antonov-vloot. Tijdens de Russische invasie werd de allergrootste, de Antonov An-225, vernietigd.