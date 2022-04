Nederlander haalt vliegbrevet als eerste ter wereld elektrisch

Edwin van Voorthuizen is de eerste piloot ter wereld die zijn vliegbrevet heeft gehaald in een elektrisch vliegtuig.

Eenmaal terug aan de grond werd Van Voorthuizen ontvangen en gefeliciteerd door het enthousiaste team van E-Flight. “Eigenlijk zoals altijd gewoon lekker gevlogen”, was de eerste reactie van een opgewekte student-af. “Ik ben erg blij dat ik geslaagd ben en dat het kennelijk goed genoeg was, maar boven alles is het ook gewoon heel leuk om te vliegen.”

Het op vliegveld Teuge gevestigde E-Flight Academy startte een jaar geleden als eerste vliegschool in Europa met het opleiden van piloten in volledig elektrische vliegtuigen. “Edwin was student van het eerste uur. Nog voordat hij één uur elektrisch gevlogen had, had hij al zijn theorie-examens in één keer gehaald”, laat E-Flight weten. “Acht maanden geleden vloog hij voor het eerst solo, en op woensdagochtend 20 april werd hij de eerste piloot ter wereld die zijn vliegbrevet haalde met een elektrisch vliegtuig.”

In haar éénjarige bestaan is E-Flight al hard gegroeid. Naast het opleiden van tientallen ‘eigen’ studenten begon onlangs de KLM Flight Academy met een proef met elektrische lesvluchten bij de vliegschool op Teuge. Ook breidt het bedrijf dit voorjaar uit naar Bonaire. Op Teuge worden bovendien binnenkort twee extra elektrische toestellen verwacht. Op termijn hoopt de vliegschool studenten helemaal elektrisch van een vliegbrevet te kunnen voorzien. Momenteel moet een klein deel van de opleiding nog op ‘ouderwetse’ brandstof, omdat de accucapaciteit niet groot genoeg is voor een aantal langere vluchten.