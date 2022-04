Protest tegen KLM tijdens hardloopwedstrijd

Afgelopen maandag werd de KLM Urban Trail in Utrecht georganiseerd. Demonstranten voerden actie tijdens de hardloopwedstrijd. Volgens hen omzeilt KLM het verbod op fossiele reclame in de stad door de Urban Trail te sponsoren.

KLM is supporter van running en titelsponsor van KLM Urban Trail Series. Hoewel de maatschappij officieel geen reclame maakte, dook het KLM-logo overal in de Domstand op. Volgens Eva van der Helm van Extinction Rebellion Utrecht probeert de luchtvaartmaatschappij op deze manier het verbod van fossiele reclames te omzeilen. “Dat moeten we gewoon niet meer willen”, stelt ze tegenover het Algemeen Dagblad. “KLM sponsort een evenement dat gaat over plezier en gezondheid, terwijl zij juist zorgen voor een slecht milieu en dus schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Kritiek op KLM

Ondanks dat milieugroepen beweren dat KLM nog steeds zorgt voor veel CO2-uitstoot, is de maatschappij de afgelopen jaren bezig geweest met verduurzaming. De airline faseerde haar vliegtuigen van de vorige generatie uit en investeerde in de komst van minder CO2-uitstoot en herrie veroorzakende Dreamliners. Sinds begin dit jaar mengt de luchtvaartmaatschappij op alle vertrekkende vluchten vanaf Schiphol een half procent duurzame brandstof bij. Gevolg: hogere ticketprijzen. De reclame tijdens de hardloopwedstrijd was volgens Felix van der Vugt, deelnemer en lid van Extinction Rebellion, echter niet op zijn plaats. “We weten dat roken ongezond is en daar maken we geen reclame meer voor. Dat zou hiermee net zo moeten zijn”, licht hij toe.

Vandaag protesteerden @XRUtrecht en @xrgroningen met actieve leden van de PvdD tegen het feit dat KLM de Urban Trail in Utrecht sponsort. Het is een vrolijk en gezond evenement, maar KLM is natuurlijk helemaal niet gezond voor mens, dier en de planeet. Dank voor het organiseren! pic.twitter.com/Rw2oqZyVPO — PvdDUtrecht (@PvdDUtrecht) April 18, 2022

Tijdens de wedstrijd liep hij met een bord in zijn hand en een shirt met de tekst: ‘Don’t be fossil fool’. Van der Vugt geeft aan dat hij hiermee een statement wilde maken naar andere deelnemers en toeschouwers. “Ik houd van hardlopen en maak gebruik van hun platform om aandacht te vragen hiervoor. Als bedrijven als KLM zo doorgaan en mensen ervoor blijven wegkijken, wordt de klimaatcrisis alleen maar erger. We zijn bijna een suïcidale soort geworden.”

In 2022 organiseert KLM Urban Trail Series een hardloopwedstrijd in twaalf steden. Deelnemers kunnen een afstand van vijf of tien kilometer lopen. Tijdens de route komen ze langs verschillende bezienswaardigheden van de desbetreffende stad. De eerstvolgende wedstrijd vindt op 15 mei plaats in Amsterdam.