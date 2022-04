‘Drugs onderschept in KLM-vliegtuig’

In een KLM-vliegtuig op luchthaven Suriname Johan Adolf Pengel International Airport is afgelopen dinsdag vier kilogram cocaïne gevonden.

Waterkant.net meldt dat de vondst gedaan werd tijdens de reguliere controle. De hondenbrigade hielp mee tijdens de inspectie en ontdekte de drugs op het toilet van de Boeing 777-300, met registratie PH-BVS. Hoe de drugs daar terechtkwamen, is nog niet bekend. De cocaïne is in ieder geval door de Surinaamse narcoticabrigade in beslag genomen en er wordt verder onderzoek gedaan. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Geen vertraging KLM-vlucht

Het vliegtuig stond bijna op het punt om te vertrekken. Voorafgaand aan de vondst arriveerde de 777 dinsdag 14:40 uur lokale tijd in Suriname nadat het acht en een half uur eerder vertrokken was vanuit Amsterdam. De onderschepping zorgde echter niet voor vertraging. De vlucht zou om 18:10 uur vertrekken, maar steeg volgens gegevens van Flightradar24 uiteindelijk slechts acht minuten later op. Om 7:50 uur de volgende dag landde de Boeing van KLM weer op Schiphol.

Privéjet vol drugs

Vorig jaar augustus werd eveneens cocaïne aangetroffen in een privéjet die vanuit Brazilië naar Brussels Airport zou vliegen. Voor vertrek trof de Braziliaanse politie de drugs aan in de Gulfstream IV. De agenten ontvingen tips en vroegen de passagier zijn koffer te openen. Die bleek vol met cocaïne te zitten. Naast de vondst in de koffer onderschepte de politie drugs op andere plekken in het toestel. In tegenstelling tot de hoeveelheid in het KLM-vliegtuig bedroeg deze vinding maar liefst 1,3 ton.