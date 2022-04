Einde extra inkomstenbron maatschappijen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis konden passagiersvliegtuigen blijven vliegen. Weliswaar zonder reizigers, maar mét vracht. Daar komt een einde aan.

Veel vliegtuigen, waaronder van KLM, bleven tijdens de crisis aan de grond staan. Echter, een deel mocht alsnog de lucht in, zonder passagiers maar mét vracht, ook op de stoelen. Op 24 maart 2020 gaf European Union Aviation Safey Agency (EASA) hiervoor een vrijstelling. Reden was dat het transport van medische benodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondneuskapjes) vergroot moest worden. Daarnaast konden maatschappijen alsnog inkomsten genereren toen het aantal passagiers drastisch afnam. Het concept genaamd ‘Cargo-In-Cabin’ zorgde er bij KLM bijvoorbeeld voor dat de vrachtcapaciteit aanzienlijk toenam. Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France-KLM Cargo, stelde begin dit jaar dat wat zo in de cabine past overeenkomt met zo’n zes pallets (40 procent van de totale vrachtcapaciteit) in de belly.

Komende zomer komt een einde aan deze manier van beladen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tot eind juli 2022 een vrijstelling aanvragen. Deze zijn normaal gesproken maximaal acht maanden geldig, maar per 1 augustus 2022 vervallen ze. “Na een evaluatie van de operationele context voor het vervoer van vracht in de passagierscabine, heeft het agentschap geconcludeerd dat de logistieke uitdagingen die in 2020 ontstonden als gevolg van de COVID-19-crisis niet meer in dezelfde mate bestaan”, verklaart de EASA.

Vrachtvervoer ná coronacrisis

Niet iedereen staat te springen om de beslissing van EASA. Voor Wamos Air komt dit als een verrassing. “We hebben dit nieuws met verbazing ontvangen, omdat we allemaal weten dat er wereldwijd een tekort is aan vrachtcapaciteit. Dit besluit zal direct van invloed zijn op de vrachttarieven. Dit is niet goed voor de industrie noch voor de consument”, zegt Enrique Saiz, Chief Executive van de maatschappij, tegenover ch-aviation.

Maleth-Aero kijkt minder pessimistisch naar het besluit van het agentschap. De maatschappij maakt onder meer gebruik van Airbus A330-vliegtuigen. Tijdens de coronacrisis zette Maleth-Aero dit type in voor vrachtvluchten. Lee Jones, Chief Executive van de luchtvaartmaatschappij, verwacht dat de switch naar een volledig passagiersvliegtuig weinig extra moeite kost. “Het mooie van de passagiers- naar vrachtconfiguratie van onze A330-200’s is dat ze in een paar weken volledig omkeerbaar zijn. De flexibiliteit van de configuratie was vanaf het begin een voordeel voor ons”, stelt hij.