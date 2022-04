Einde oefening voor ex-Ed Force One-747

Op 19 april arriveerde om 09:53 uur de zoveelste Boeing 747-400 op Cotswold Airport, Kemble, waar onder andere Air Salvage International (ASI) is gevestigd, een bedrijf dat vliegtuigen ontmantelt. Het thans als TF-AAK geregistreerde vliegtuig deed gedurende haar negentienjarige bestaan onder andere dienst voor de metalband Iron Maiden.

De 747 begon op 31 maart 2003 haar carrière als F-GITH bij Air France. Op 21 december 2015 kwam de machine in dienst van Air Atlanta Icelandic als TF-AAK. De nieuwe eigenaar leasete het toestel niet alleen aan Saudi Arabian Airlines maar ook aan Iron Maiden voor hun Book of Souls World Tour. Bestuurd door Bruce Dickinson, de zanger van de band, vloog de machine in 2016 met de nickname Ed Force One de hele wereld rond.

©Daan van der Heijden

Mascotte op de staart

Op de romp viel de naam van zowel de groep als van de tour te lezen. Op de neus van de 747 stonden alle plaatsen vermeld waar Iron Maiden optrad. En op de staart was de mascotte van de band afgebeeld. In Santiago de Chile raakten twee motoren van de Jumbo zwaar beschadigd toen een sleepvoertuig er tegenaan botste. Negen dagen later was het vliegtuig gerepareerd en kon het de wereldtour vervolgen. Later dat jaar werd de jet ingezet voor speciale supportersvluchten voor het EK Voetbal. 350 IJslandse voetbalfans gingen aan boord voor een vlucht naar Marseille om de wedstrijd van hun land tegen Hongarije mee te maken.

Reparatie na botsing met sleepvoertuig © Iron Maiden

Vliegerspet aan de wilgen

De TF-AAK was niet het eerste vliegtuig waar Iron Maiden de wereld mee rondtoerde. Van 2008 tot 2009 beschikte de band over een ​​Boeing 757, registratie G-OJIB, voor de Somewhere Back In Time World Tour. In 2011 ging de band op stap in een andere 757, de G-STRX voor de Final Frontier World Tour. Maar de 757 was uiteindelijk niet groot genoeg om alles mee te nemen wat Iron Maiden nodig had voor de Book of Souls World Tour. Ook in de 757’s zat Bruce Dickinson destijds voorin. Maar dat zal evenmin nog gebeuren. Bruce, die niet alleen privé voor de band vloog maar ook commercieel, hing begin dit jaar zijn vliegerspet aan de wilgen.

Roemloos einde 747

Voor de legendarische TF-AAK is het einde oefening. Geheel in het wit met alleen een blauwe staart maakte de Jumbo haar laatste landing ooit op de uitzonderlijk korte baan van Airport Cotswold. Op deze plek beleven onder andere tientallen Boeing 747’s een roemloos einde. Sinds de uitbraak van de coronapandemie belandden er vele om te worden ontmanteld, waaronder de KLM-747 PH-BFG ‘Guayaquil’.