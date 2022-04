KLM gaat Transavia een handje helpen

Het aantal vluchten neemt wereldwijd weer toe. In de koemnde zomer vliegen enkele KLM-vliegtuigen dan ook voor Transavia.

Naar verluidt zullen vanaf vandaag (donderdag, red.) vier toestellen van de maatschappij in opdracht van Transavia gaan vliegen. Het gaat om vier Boeing 737-700’s: de PH-BGH, -BGQ, -BGM en -BGG. Die eerste twee vlogen woensdagavond al naar Rotterdam The Hague Airport zodat zij donderdag direct aan het werk konden voor Transavia. De machines vlogen vanuit de Zuid-Hollandse luchthaven naar Alicante en Spanje. De andere twee verschijnen later vandaag op de Zuid-Hollandse luchthaven. Naar verwachting komt komende zomer nóg een KLM-737 de vloot van de dochteronderneming (tijdelijk) versterken.

Grote broer @KLM schiet vanaf morgen kleine zus @transavia te hulp met de vluchtuitvoering voor aankomende zomer



De PH-BGH, -BGQ, -BGM en de -BGG vliegen vanaf morgen vanaf Rotterdam in opdracht van Transavia. Waarschijnlijk komt er in het hoogseizoen nog een kist bij.

Meer bestemmingen KLM

Hoewel het aantal passagiers vorige zomer met mondjesmaat toenam, wordt komende zomer een duidelijker herstel van de coronacrisis zichtbaar. Het opheffen van de reisrestricties zorgt ervoor dat de vraag naar vliegreizen groter wordt. Voor de uitbraak van het coronavirus zag Schiphol regelmatig 200.000 reizigers per dag gebruik maken van het vliegveld. Komende zomer worden die aantallen eveneens verwacht. “Deze zomer is de capaciteit in Europa daarom met tien procent uitgebreid ten opzichte van vorig jaar”, liet KLM eind maart dit jaar weten. Met 167 rechtstreekse bestemmingen biedt de maatschappij vrijwel hetzelfde aantal vluchten aan als voor de coronacrisis. Echter, in enkele landen buiten Europa gelden nog strenge coronamaatregelen wat het reizen kan bemoeilijken.

Drukte op Schiphol

Tijdens het paasweekend werd duidelijk dat de vraag naar het aantal vluchten duidelijk toeneemt. Op Goede Vrijdag verwelkomde Schiphol 135.000 passagiers. Dat resulteerde in grote drukte op de luchthaven. FNV luidde al meerdere keren de noodklok, omdat de luchthaven niet in staat is om snel nieuw personeel aan te trekken. De werkdruk voor de huidige werknemers neemt daardoor toe. Afgelopen zomer werden die personeelstekorten al pijnlijk duidelijk. Sommige vluchten vertrokken zonder bagage en bij aankomst op Schiphol moesten reizigers lange tijd op hun koffers wachten.