Ryanair: “Verheugd over deze historische deal”

Ryanair vliegt binnenkort op een derde van haar vluchten vanaf Schiphol met veertig procent sustainable aviation fuel (SAF).

De maatschappij kondigde gisteren (woensdag, red.) een partnership aan met Neste. Dit bedrijf is de grootste leverancier ter wereld als het gaat om de productie van SAF. Jaarlijks heeft Neste een capaciteit van 100.000 ton duurzame brandstof, maar met de uitbreiding van raffinaderijen in Singapore en Rotterdam wordt deze productie vergroot tot 1,5 miljoen ton per jaar. Naast Ryanair is KLM eveneens klant bij Neste voor het gebruik van SAF. De maatschappij begon daar begin januari mee. Op alle vertrekkende vluchten vanaf Schiphol mengt de maatschappij een half procent duurzame brandstof bij.

Uitstoot neemt af door SAF

Door SAF bij te mengen neemt de uitstoot van broeikasgassen met meer dan zestig procent af. “We zijn verheugd over deze historische deal met Neste, waardoor Ryanair dit nieuwe 40% SAF-mengsel zal gaan gebruiken. SAF is een bouwsteen van onze ‘Pathway to Net Zero by 2050 decarbonisation’-strategie. Dit nieuwe mengsel zal een derde van de Ryanair-vluchten op Amsterdam Airport Schiphol aandrijven, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 60% wordt verminderd”, zei Thomas Fowler, directeur duurzaamheid van Ryanair, in een toespraak op Schiphol. Hij vervolgde dat de Ierse maatschappij van plan is om 12,5 procent van haar vluchten in 2030 met deze duurzame brandstof uit te voeren.

Lof voor samenwerking met Ryanair

Concurrent aasyJet zei vorig jaar september eveneens te streven naar duurzamere operaties. De Engelse maatschappij gaf echter aan dat daar samenwerking met de overheid voor nodig is. Ryanair laat er geen gras over groeien en is de eerste low cost carrier die op SAF van Neste vliegt. De producten van de duurzame brandstof spreekt vol lof over de deal met de Ierse prijsvechter. “Het is geweldig om Ryanair als eerste short haul carrier onze SAF te zien gebruiken op Amsterdam Airport Schiphol en we kijken uit naar onze gezamenlijke reis naar een duurzamere toekomst”, stelde Jonathan Wood, Vice President Renewable Aviation.