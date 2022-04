Meer TUI-vluchten vanuit Rotterdam

TUI fly verbindt Rotterdam The Hague Airport de komende maanden met meer bestemmingen in Marokko. Twee bestemmingen worden toegevoegd aan het netwerk.

Vanaf de luchthaven in Zuid-Holland vliegt de maatschappij naar Marrakesh en Oujda. De vlucht naar de eerste bestemming, de luchthaven waar Brussels Airlines sinds eind maart vanaf de hoofdstad van België eveneens naartoe vliegt, voert TUI fly uit vanaf 29 april. De maatschappij vliegt op zowel maandag als vrijdag op en neer. Op maandag vertrekt de vlucht om 12:15 uur vanuit Rotterdam en landt deze om 15:20 uur lokale tijd in Marokko. Vrijdags stijgt het vliegtuig om 20:50 uur op en arriveert het om 22:55 uur lokale tijd in de Marokkaanse stad. De vlucht vanuit Marrakesh naar Rotterdam vertrekt op maandag om 6:45 uur en landt om 11:45 uur; op vrijdag stijgt het toestel om 15:20 uur op en komt het om 20:20 uur aan in Rotterdam.

Een maand later, op 27 mei, opent TUI fly de route tussen Rotterdam The Hague Airport en Oujda. Deze vluchten voert de maatschappij uit op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag verlaat het TUI-vliegtuig Rotterdam The Hague Airport om 20:25 uur waarna het om 23:05 uur lokale tijd arriveert in Oudja. De vlucht op vrijdag vertrekt om 11:40 uur en wordt om 14:20 uur lokale tijd verwacht in de Marokkaanse stad. De terugvlucht op dinsdag stijgt om 15:30 uur op en landt om 19:55 uur op de luchthaven van Rotterdam. Op vrijdag stijgt het toestel om 6:45 uur op en arriveert het iets minder dan drieënhalf uur later op het Zuid-Hollandse vliegveld. In zowel Marrakesh als Oudja is het twee uur eerder vergeleken met Nederland.

Heenvluchten

Rotterdam Marrakesh Maandag 12:15 15:20* Vrijdag 20:50 22:55*

Rotterdam Oudja Dinsdag 20:25 23:05* Vrijdag 11:40 14:20*

Terugvluchten

Marrakesh Rotterdam Maandag 6:45* 11:45 Vrijdag 15:20* 20:20

Oudja Rotterdam Dinsdag 15:30* 19:55 Vrijdag 6:45* 11:10

* Lokale tijden in Marokko.

Bestemming TUI Eindhoven Airport

Naast de nieuwe routes vanaf Rotterdam The Hague Airport blijft TUI fly eveneens vanaf Eindhoven Airport op Nador en Oudja vliegen. Naar die eerste bestemming gaat de maatschappij op maandag, woensdag, vrijdag en zondag op en neer; naar die tweede op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.