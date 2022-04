Klachten maatschappijen afgewezen, tarief Schiphol blijft

Luchtvaartmaatschappijen waren niet te spreken over de verhoogde havengelden van Schiphol. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wees hun klachten echter af.

Vanaf 1 april ging de havengeldverhoging in. De bedoeling was dat de tarieven met 42 procent zouden stijgen, maar door een consultatie met luchtvaartmaatschappijen kwam Schiphol daarvan terug. De tarieven stijgen nu in 2022 met negen procent en in 2023 en 2024 met twaalf. Cumulatief komt dat uit op 37 procent. De reden dat het grootste vliegveld van Nederland de havengelden laat stijgen hangt direct samen met de coronacrisis. Door de reisrestricties vonden op de luchthaven minder vliegbewegingen plaats en liep het vliegveld automatisch veel inkomsten mis. Het komt neer op circa 721 miljoen euro. Dat moet gecompenseerd worden wat ten koste gaat van de maatschappijen.

Luchtvaartmaatschappijen boos

Zij hadden geen goed woord over voor de verhoging. KLM noemde deze begin november vorig jaar ‘onredelijk’ en ‘onaanvaardbaar hoog’. EasyJet reageerde ‘teleurgesteld’. Tien maatschappijen en drie brancheorganisaties dienden klachten in bij de ACM. Zij vonden het ‘bezwaarlijk’ hoe Schiphol de verliezen van de coronacrisis verrekende. De maatschappijen dienden daarnaast klachten in op zeven andere onderwerpen. Het ging onder meer over de introductie van een NOx-tarief om de stikstofuitstoot te verminderen. Tevens uitten zij hun ongenoegen over de informatie die aangeleverd werd met betrekking tot de consultatie van het vijfjarig investeringsprogramma.

Oordeel havengelden Schiphol

Die laatste was volgens ACM de enige gegronde klacht. Schiphol moet hierover dan ook meer informatie leveren. Verdere gevolgen voor de luchthaven hoeven niet verwacht te worden. Daarentegen stelde de toezichthouder dat de verhoging niet onredelijk hoog is. De ACM toetste de tariefopbouw en daaruit bleek dat deze verrekend is conform de wet. De verrekening kon twee kanten op: enerzijds moet de luchthaven eventuele overwinsten verrekenen met maatschappijen. Dat is als bijvoorbeeld de verkeers- en vervoersaantallen hoger zijn dan verwacht. Anderzijds kan het tegenovergestelde gebeuren. “Schiphol moet meevallers in de tarieven doorgeven, maar mag er ook tegenvallers in verrekenen. In de nieuwe tarieven zijn daadwerkelijke kosten verrekend, wat ook volgt uit het wettelijk kader. Daarom zijn de tariefstijgingen die daar de uitkomst van zijn niet onredelijk”, licht Manon Leijten, bestuurslid van ACM toe, in een verklaring.

BARIN, de Nederlandse koepel van luchtvaartmaatschappijen, kan zich niet vinden in het besluit van de ACM. “BARIN is teleurgesteld in de beslissing van de ACM om het beroep van alle partijen die een klacht hadden ingediend bij de ACM, af te wijzen. Het is op zijn minst opmerkelijk dat de ACM het gedrag van Schiphol om de tarieven te verhogen met 37%, met geen woord bekritiseert”, zegt voorzitter Marnix Fruitema in een verklaring.

We kregen klachten van10 maatschappijen en 3 brancheorganisaties, die vooral bezwaarlijk vonden hoe Schiphol de coronaverliezen heeft verrekend. Volgens ons zijn de tariefstijgingen niet onredelijk en heeft Schiphol de tarieven conform de wet vastgesteld.https://t.co/bZfSgpIt9q pic.twitter.com/y6ZQvlkbIR — Autoriteit Consument & Markt | ACM (@AutoriteitCM) April 21, 2022