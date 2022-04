Werkwijze Schiphol moet schade boerenland tegengaan

Jaarlijks zorgen ganzen voor veel schade op het boerenland in Friesland. CDA Fryslân wil net zoals op Schiphol de beesten vergassen.

Op de luchthaven wordt veel gedaan om vogels weg te houden bij de vliegtuigen. De bird controllers houden de dieren in de gaten en verjagen ze uit de buurt van start- en landingsbanen. Dat doen de controllers onder meer door speciale geluiden en het gebruik van laserstralen. Wanneer een vogel in botsing komt met een vliegtuig, vindt een zogeheten birdstrike plaats. Begin vorig jaar resulteerde een aanvaring tussen een Airbus A300-600F van DHL en één of meerdere vogels tot een steekvlam in de linkermotor.

Ganzen vergast op Schiphol

Naast het verjagen van de vogels worden eveneens ganzen vergast wanneer er niets anders opzit. Attje Meekma, statenlid van het CDA, denkt dat de werkwijze van Schiphol kan bijdragen aan een vermindering van de schade aan het boerenland. “Mensen stappen vandaag de dag gemakkelijk in een vliegtuig. Daarvoor worden ook ganzen vergast, dat gebeurt op Schiphol regelmatig. Het schept de mogelijkheid om veilig te vliegen. Dat wordt geaccepteerd. Dat vergassen kun je ook in Fryslân toepassen”, zegt ze bij Omrop Fryslân. De schade die de ganzen aan het land toebrengen bedraagt per jaar circa 12 miljoen euro. “Het probleem is groot, als je rondrijdt, zie je wel hoeveel ganzen er zijn. De schade stabiliseert wel, maar dat kan ook te maken hebben met dat mensen het niet altijd aanvragen. Dat is vaak wel ingewikkeld.”

Kritiek op werkwijze

Tóch ligt de vergassing gevoelig. Animal Rights heeft het Ganzenbeheerplan in 2020 laten beoordelen door een onafhankelijke expert. Deze stelde dat onderbouwing van de noodzaak tot vergassing van duizenden ganzen, in dit geval de vliegveiligheid, in twijfel getrokken wordt. Meekma zegt dat er al een proef geweest is. “Maar dat ging niet goed omdat er toen veel weerstand tegen was. Daarom heb ik nu opgeroepen: dit kan wel een diervriendelijke methode zijn. En je zou wat kunnen leren van Schiphol, want daar gebeurt het regelmatig en daar hoor je de mensen nooit over”, vervolgt ze.