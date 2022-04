Schiphol: ‘Kom niet naar de luchthaven’; Staking voorbij

Een ‘wilde staking’ van het bagagepersoneel van KLM op Schiphol heeft geleid tot een chaotische situatie op de luchthaven.

Update (11:45 uur): Schiphol roept reizigers op om niet meer naar de luchthaven te komen. De terminal is momenteel te vol. Met het oog op de veiligheid is een verdere toestroom van reizigers niet verantwoord. De maatregel geldt vooralsnog voor iedereen met een vlucht tot 15.00 uur.

Update (13.00 uur): De wilde staking van het KLM-bagagepersoneel is voorbij. Het bedrijf meldt dat de medewerkers na gesprekken met de directie het werk hebben hervat. “Daardoor kunnen we langzaam het aantal vluchten weer opstarten en kunnen passagiers alsnog naar hun bestemming vliegen.” De verwachting is dat er de rest van het weekend verstoringen zullen zijn in de vluchtuitvoering vanaf Schiphol.

Tientallen vluchten zijn geannuleerd en er staan lange rijen in de vertrekhallen. Aangezien de meivakantie dit weekend begint waarschuwt Schiphol al enkele dagen voor de verwachte drukte. Een ongunstige windrichting en onderhoud aan de Aalsmeerbaan zorgen voor extra moeilijkheden, waardoor KLM eerder op de ochtend al zeven vluchten annuleerde.

Daar is vanochtend een ‘wilde staking’, een staking die niet georganiseerd is door een vakbond, van het bagagepersoneel van KLM bijgekomen. Op beelden is te zien dat ongeveer 150 werknemers actie aan het voeren zijn. De medewerkers zijn volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg ‘woedend over de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden’. KLM is voornemens afhandelingsbedrijf Viggo in te schakelen om het eigen, grote personeelstekort bij de grondafhandeling op te vangen.

Vertrekborden kleuren steeds roder en onrust onder passagiers: gaat vlucht wel en komt bagage dan wel aan?#klm #schiphol #staking pic.twitter.com/2LxgkDmDiV — Youssef Abjij (@youssefabjij) April 23, 2022

Inmiddels zijn er tot in de avond tientallen vluchten geannuleerd. In een reactie op de situatie spreekt KLM van ‘verregaande consequenties’ voor klanten en ander personeel. Het bedrijf wil vanochtend nog met het grondpersoneel in gesprek.

Dit bericht kan verder worden aangevuld.

Er is een wilde staking uitgebroken onder de platform personeel van ⁦@KLM⁩. Ze zijn woedend over de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden. #staking #schiphol #vastveilig14 pic.twitter.com/GMn1f5VFz8 — Joost van DOESBURG (@JoostvDoesburg) April 23, 2022

Tientallen vluchten geannuleerd en op een van de drukste momenten van het jaar, staan bagagebanden stil. #schiphol #staking pic.twitter.com/Z7Vnkjmz6m — Youssef Abjij (@youssefabjij) April 23, 2022

Anderhalf uur in de rij nu @Schiphol pic.twitter.com/FBPKYlqusC — Servaas Hilgers (@ServaasHilgers) April 23, 2022