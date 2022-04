KLM: ‘Hele vervelende start van de vakantieperiode’

De wilde staking op Schiphol door het bagagepersoneel van KLM is voorbij. De tijdelijke werkbeëindiging heeft voor veel chaos op de luchthaven gezorgd.

Op de eerste dag van de meivakantie legden minstens 150 grondmedewerkers van KLM het werk neer, uit onvrede over de werkdruk, de beloningen en de uitbesteding van een deel van de werkzaamheden aan afhandelingsbedrijf Viggo. De staking, die niet georganiseerd was vanuit de vakbond, zorgde voor een zeer chaotische situatie op een al druk Schiphol. Op de luchthaven werd het te druk, waarna reizigers werd opgeroepen om niet meer te komen. Volgens vakbond FNV zijn de werkzaamheden mede met het oog op de veiligheid het werk weer hervat.

Gesprekken

KLM spreekt in een statement van een ‘hele vervelende start van de vakantieperiode waar zoveel mensen naar uitgekeken hebben’. Volgens het bedrijf zijn er zaterdagochtend gesprekken geweest tussen de stakende medewerkers en de directie. Het is niet duidelijk of en in hoeverre er toezeggingen zijn gedaan. Wel is bekend dat de gesprekken de komende periode worden voortgezet. In de tussentijd zijn de werkzaamheden weer opgepakt. “Daardoor kunnen we langzaam het aantal vluchten weer opstarten en kunnen passagiers alsnog naar hun bestemming vliegen.”

Verstoringen

Naar verwachting houden de verstoringen in de vluchtoperatie de rest van het weekend aan. “Ook andere beperkingen door bijvoorbeeld gepland baanonderhoud en wind op Schiphol, zorgen dit weekend voor verstoringen in de vluchtuitvoering. Dat vinden we uiteraard heel vervelend en we doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk op hun plek van bestemming te krijgen. KLM begrijpt dat deze verstoringen bij de start van de meivakantie grote impact hebben op passagiers en collega’s. KLM zet alles op alles om de operatie zo snel als mogelijk weer volledig te hervatten om iedereen op de plek van bestemming te krijgen.”